Il Festival del Medioevo a Gubbio - Date 2018

Il vincitore del Festival di Sanremo Fabrizio Moro e quel sostegno al M5S con gli insulti a Napolitano : Curioso che in un Sanremo imbrigliato in modo militare dalla par condicio, ai più sia sfuggito un piccolo particolare: il vincitore Fabrizio Moro è un militante grillino. O meglio: è stato un testimonial del M5S, in una delle grandi kermesse di piazza San Giovanni a Roma. Meno famoso (almeno fino a ieri) dell’attore Claudio Santamaria –che molto si...

Festival di Venezia 2018 : Guillermo del Toro sarà il presidente di giuria - Best Movie : Venezia è una finestra sul cinema del mondo e l'opportunità di celebrare il suo potere e la sua rilevanza culturale ». La proposta è partita dal direttore artistico della Mostra Alberto Barbera , che ...

Napoli - a Sarri il premio della critica. Ma in Italia il Festival non lo vince mai la canzone più bella : Sabato sera alle 21.55 il boato del San Paolo si è sentito pure al Teatro Ariston: mentre a Sanremo andava in scena la finale del Festival, a qualche chilometro di distanza il Napoli rimontava la Lazio in una partita determinante per la corsa per il titolo, con una prestazione strabiliante, forse la più bella ammirata in Serie A negli ultimi cinque anni. Roba da consegnare subito agli azzurri lo scudetto, e visto che c’eravamo pure la vittoria ...

Il Festival del Medioevo a Gubbio dal 26 al 30 settembre 2018 : Il Festival è arricchito da molti eventi collaterali , mostre, rievocazioni, film, concerti, spettacoli, giochi di ruolo e visite guidate, tra i quali spiccano alcuni appuntamenti fissi: - Fiera del ...

Per chi suona la campana del Festival di Sanremo? La retrotopia di un’élite di successo : Sarebbe interessante controllare in dettaglio i dati di ascolto, e gradimento, della serata finale del Festival di Sanremo a Macerata , dove nella stessa giornata era programmata la contestata manifestazione contro il fascismo e il razzismo, o a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove un gioiellerie ha ucciso un rapinatore.In generale gli indici mostrano un seguito plebiscitario, con punte che sono arrivate sabato sera al 63%, proprio ...

Festival dell’Oriente 2018 Bologna : come arrivare - biglietti - programma e info : Il Festival dell’Oriente 2018 torna a Bologna Fiere il 16-17-18 e ancora il 23-24-25 febbraio. Una occasione unica per immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. La manifestazione ha già riscontrato un enorme successo a Bari in ottobre ed a Padova nel mese di dicembre e a Milano. Dopo Bologna l’evento si sposterà a Torino e Roma. programma COMPLETO Festival dell’Oriente 2018 ...

"Sanremo l'ho vinto io. Grazie a me Milva ha preso un premio e la quarta puntata ha fatto lo share più alto del Festival" : "Io ho vinto Sanremo. l'ho vinto perché Grazie a quello che avevo sostenuto io è stato dato un premio alla carriera a Milva. E' stata la più grande vittoria di tutta la mia vita, come se avessi vinto un Oscar. E quel momento nella quarta puntata ha fatto lo share più alto di tutto il festival. Mi sono commosso, è stato un piccolo miracolo, questa donna ha dato tanto all'arte, è stata diretta dai ...

L’Italia disunita si specchia nei numeri del Festival : Questo Festival dei record, la kermesse che a posteriori ha messo d’accordo tutti, compresi i pessimisti che vaticinavano sfaceli («Baglioni non è un presentatore»), qualcosa di migliorabile l’avrebbe. Ed è il sistema di votazione che non è certo dei più facili da capire ed è così spezzettato e disunito da sembrare L’Italia che si prepara ad andare...

“Non ho fatto altro che vomitare”. Ermal Meta-Moro e il clamoroso retroscena. I vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo confessano per la prima volta come è andata veramente quella notte : Hanno vinto il 68esimo Festival di Sanremo con la canzone “Non mi avete fatto niente”. Per Ermal Meta e Fabrizio Moro una vittoria arrivata dopo le polemiche per il presunto plagio, l’auto-citazione dalla canzone “Silenzio”, che condivide lo stesso ritornello e lo stesso autore, Andrea Febo. Al DopoFestival, i vincitori hanno commentato le loro sensazioni a caldo. Ermal Meta racconta di essersi sentito ferito ...

Sanremo 2018 : chi l'ha vinto? Claudio Baglioni. I conti in tasca al direttore artistico del Festival : Un Mondo A Forma Di Te 3. Stai su 4. Sono io 5. Mai più come te 6. Tutto in un abbraccio 7. Tienimi con te 8. Tutti qui 9. Niente più 10. Dieci dita 11. Con voi 12. In un'altra vita 13. Una storia ...

MICHELLE HUNZIKER/ Video - la regina di Sanremo 2018 : “Ecco il momento più difficile del Festival..." (Le Iene) : MICHELLE HUNZIKER a Le Iene Show: Video. La regina di Sanremo 2018: “Mi fate emozionare...”. Le ultime notizie sulla conduttrice svizzera, intervistata dal programma di Italia 1(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:31:00 GMT)

Sabrina Impacciatore - i look dell’altra donna del Festival : Durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo, Michelle Hunziker non è stata l’unica a fare da padrona di casa. LEGGI ANCHETutti i look sanremesi di Michelle Hunziker I riflettori sono stati puntati sì su di lei, ma anche sulla conduttrice del DopoFestival, Sabrina Impacciatore: una donna dalla personalità eccentrica e carismatica, molto diversa dalla Hunziker, ma dotata come lei di grande auto-ironia, tanto nell’attitudine ...

Sanremo 2018 : bilancio e «best of» del Festival di Claudio Baglioni - Favino e Hunziker : Poteva essere un flop, e invece è stato un successo. Straordinario. È stato il Festival di Sanremo che non ti aspetti, quello di Claudio Baglioni. Un Festival che per la Rai doveva essere solo di transizione, tra un tris dei record di Carlo Conti e un altro fuoriclasse della televisione. E invece poi, zitto zitto – anzi, per meglio dire, “cantando, cantando”- il musicista romano è riuscito a conquistare tutti con il suo show. Semplice, elegante ...