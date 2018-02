Il commissario Montalbano torna in tv con La giostra degli scambi e Amore

L’Isola dei Famosi 2018 non va in onda per evitare Il commissario Montalbano : quando vedremo la nuova puntata? : L'Isola dei Famosi 2018 non va in onda oggi, 12 febbraio. Sarà un lunedì insolito per tutti coloro che aspettano l'appuntamento, ormai fisso, con i reality di Canale 5. Questa sera Alessia Marcuzzi e i suoi naufraghi non saranno protagonisti del prime time di Canale 5 ma non per via del caso Francesco Monte e delle accuse di Eva Henger, ma per via di un gigante della televisione che metterebbe paura a chiunque. Se la scorsa settimana ...