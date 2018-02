calcioweb.eu

Il Cies svela le squadre più costose al mondo: domina il City, le italiane 'annaspano' - CalcioWeb

(Di lunedì 12 febbraio 2018) “Il Manchestere’ la squadra piu’ costosa della storia del calcio. Per metter su la squadra, fino al recente acquisto di Laporte, la spesa dei proprietari del club allenato da Guardiola e’ arrivata al livello record di 878 milioni di euro spesi”. Ilha reso noto il consueto studio in merito allepiùal. Are la classifica è il Manchesterdi Pep Guardiola, come detto arrivato ad 878 milioni spesi per la sua sontuosa rosa. Il Psg è stato distaccato non di molto, dato che il club parigini si è fermato a 805 milioni. Segue in classifica lo United di Mourinho a 747 milioni ed il Barcellona di Valverde a 725. Il Chelsea di Conte, nonostante le lamentele del tecnico, occupa un’ottima posizione con 592 milioni di euro, davanti al Real Madrid con 497 milioni ed al Liverpool con 461. E le? Ottava la Juventus ...