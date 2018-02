Ignazio Moser geloso di Monte? La verità sulla crisi con Cecilia

Ignazio Moser rompe il silenzio : l’intervento sui messaggi tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte : Ignazio Moser torna a parlare e interviene sui messaggi tra Cecilia e Francesco Monte Aria di crisi, messaggi scambiati tra la sua fidanzata e Francesco Monte, venti gelidi di rottura all’orizzonte: è tutto il vociferare che è circolato nelle ultime ore attorno a Ignazio Moser e alla sua love story con la modella argentina Cecilia […] L'articolo Ignazio Moser rompe il silenzio: l’intervento sui messaggi tra Cecilia Rodriguez e ...

CECILIA RODRIGUEZ E Ignazio Moser / "Sono ritornata me stessa - non devo giustificarmi per quello che faccio" : CECILIA RODRIGUEZ ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente nella quale ha parlato dell' amore per IGNAZIO MOSER, programmi per il futuro e rapporti in famiglia.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 11:53:00 GMT)

CECILIA RODRIGUEZ E Ignazio MOSER/ I due in vacanza a Trento con uno splendido cucciolo sono già una famiglia : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER, la showgirl paragona il nuovo amore all'ex fidanzato Francesco Monte, infine ammette di voler diventare presto mamma.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:34:00 GMT)

“Sì - voglio un maschietto!”. Cecilia Rodriguez boom : addio dubbi. La bella sorellina di Belen ha deciso di uscire allo scoperto e non nascondersi più. Le sue parole su Ignazio - poi - la dicono davvero lunga : cosa bolle in pentola in casa Moser : Ma insomma, ce la farete a decidervi? Cecilia Rodriguez è sempre più innamorata di Ignazio Moser e, intervistata da Gente, conferma il desiderio di diventare mamma. Così i fan impazziscono e diventano impazienti di conoscere i dettagli e quanto manca al felice evento. La modella argentina elogia il compagno con cui convive da poco a Milano: “Non mi era mai capitato e non pensavo nemmeno potesse accadere. Ignazio ha la capacità di ...

Ignazio Moser : "Vivo con Cecilia e voglio un figlio da lei - non potevamo tornare indietro..." : MILANO - "Spero di proseguire a stare così bene in coppia?. About yesterday night... thanks to this forever young guy @alessandromartorana...

Ignazio Moser : «Cecilia mi fa essere me stesso» : Ignazio Moser, 25 anni e un’adolescenza trascorsa su due ruote (papà è il campione di ciclismo Francesco Moser). Nell’autunno 2017 ha partecipato al Grande Fratello Vip. Ne è uscito dopo 78 giorni con una nuova fidanzata, Cecilia Rodriguez, e un’inaspettata popolarità. Dopo due mesi «frenetici», su e giù per l’Italia tra un evento, un servizio fotografico e un party (l’ultimo – le foto nella gallery in basso – è ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : alla stessa festa con Barbara d’Urso : Cecilia e Ignazio hanno incontrato Barbara d’Urso a Milano Dopo le frecciatine da ambedue le parti, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Barbara d’Urso si sono incontrati allo stesso party. Quale? La festa di compleanno dello stilista Alessandro Martorana, uno degli eventi più attesi dalle celebrity nostrane. All’evento era presente anche Belen Rodriguez che, com’è noto, […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio ...

Francesco Moser denigra Cecilia Rodriguez davanti Ignazio : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, è tornata a “Verissimo” ma a sorprendere tutti è stato Francesco Moser che tra una frase e un sorriso ha asfaltato Cecilia e pure il figlio visibilmente in imbarazzo. L’opinione? Due fannulloni. Perfino Silvia Toffanin, vestita come un dalmata, è rimasta sorpresa dalla schiettezza del campione di ciclismo. Cecilia e Ignazio entrano belli e sorridenti, confermano di essere molto innamorati e un ...

CECILIA RODRIGUEZ E Ignazio MOSER?/ Il padre di lui lancia una frecciatina dopo l'altra (Verissimo) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO Moser ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: le frecciatine del padre di lui, una stoccata dopo l'altra per il figlio e la fidanzata.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 09:33:00 GMT)