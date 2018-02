I rimborsi del M5s e quei moralisti che finirono moralizzati

Il caso dei falsi rimborsi del M5S : Le Iene hanno mostrato come almeno due – e forse più – parlamentari abbiano truffato sui soldi che avrebbero dovuto versare al fondo del partito per il microcredito The post Il caso dei falsi rimborsi del M5S appeared first on Il Post.

Falsi rimborsi M5s - il video del servizio censurato delle Iene/ I candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro : Falsi rimborsi M5s, la video inchiesta e il servizio delle Iene censurato per par condicio. Non è andato in diretta ma pubblicato sul web: i candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:36:00 GMT)

Luigi Di Maio - nel M5s il caso della collaboratrice Cristina Belotti : rimborsi spese dall'Europa non dovuti : Ogni giorno, per il M5s di Luigi Di Maio , uno scandaluccio. Altro che partito degli onesti e francescani, insomma. L'ultima vicenda riguarda tal Cristina Belotti , collaboratrice del candidato ...

Caso rimborsi europei - Laloux : confermo la ricostruzione del M5s : "Vi confermo la veridicità dei fatti". Così il segretario generale dell'Efdd a Strasburgo Aurelie Laloux sulla ricostruzione dei Cinque Stelle sul Caso dei rimborsi europei usati dalla responsabile ...

“rimborsi Ue per ‘missioni’ elettorali della responsabile comunicazione M5s”. Efdd smentisce e annuncia querele : “Rimborsopoli grillina all’Europarlamento, ecco i documenti”. “Per nessuna delle missioni pubblicate in queste carte è stato chiesto il rimborso”. Il caso di Cristina Belotti, denunciato questa mattina dal quotidiano La Repubblica, è diventato il centro di una polemica non solo tra il giornale e il gruppo M5s al Parlamento europeo, ma anche di un botta e risposta con il gruppo Efdd che ospita gli europarlamentari ...

Bollette telefoniche - caos sui rimborsi : il decreto del governo non impone alle compagnie di restituire soldi ai clienti : Sulle Bollette a trenta giorni il governo di Paolo Gentiloni ha tentato di far bella figura senza spender nulla. Ma, in realtà, è riuscito solo a scatenare il caos fra gli utenti con il decreto fiscale che ha sancito la fine della fatturazione a 28 giorni. Se è vero infatti che l’esecutivo ha imposto agli operatori il ritorno alle Bollette su base mensile, è altrettanto vero che non si è però sbilanciato sul tema dei rimborsi relativi a ...

Samsung Galaxy e iPhone rallentati per spingere nuovi modelli - Antitrust per rimborsi e legge in Parlamento? : Dopo gli iPhone anche tutti i Samsung Galaxy già in commercio sono stati rallentati appositamente dai rispettivi produttori Apple e Samsung appunto per spingere gli acquirenti a comprare modelli nuovi? L'accusa dell'Antitrust in due provvedimenti distinti per le due società è chiara e precisa: entrambe le rivali operanti in Italia avrebbero volontariamente ridotto nel tempo le prestazioni software dei loro dispositivi proprio per indurre i ...

Bollette a 28 giorni - ecco le regole sui rimborsi e sul ritorno del «mese» : I consumatori: le compagnie alzano le tariffe, pronti ai ricorsi. La fatturazione a 28 giorni ha consentito agli operatori maggiori incassi dell’8,6% all’anno