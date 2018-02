I conti nel 2017 di Thohir | ecco quanto vale il 31% dell’Inter a bilancio

Borse a caccia di rivincita. Enel ed Eni - conti in arrivo : Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha sostenuto che, grazie ali investimenti pubblici in cantiere, "è possibile centrare una crescita superiore al 2%". Forte di questi dati e, soprattutto, ...

Visco : npl giù ma senza destabilizzare. conti e debito nell'agenda di governo : 'La riduzione dei crediti deteriorati è necessaria , ma va ottenuta con interventi sostenibili e che non siano destabilizzanti'. E' l'avvertimento del governatore della Banca d' Italia, che chiede al ...

Technogym - nel 2017 continua la crescita : Teleborsa, - Technogym archivia il 2017 con ricavi consolidati preliminari pari a Euro 598,2 Milioni, in crescita del 7,7% rispetto al 2016. A cambi costanti la crescita è pari al 9,3%. Importanti ...

Technogym - nel 2017 continua la crescita : Technogym archivia il 2017 con ricavi consolidati preliminari pari a Euro 598,2 Milioni, in crescita del 7,7% rispetto al 2016. A cambi costanti la crescita è pari al 9,3%. Importanti crescite in Nord ...

continuano i controlli antidroga dei carabinieri nel catanzarese : Zagarise - I carabinieri delle Stazioni di S. Maria e di Zagarise, con il supporto di un'unità antidroga del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno effettuato delle perquisizioni personali e ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni batte Carlo conti nella terza serata : Festival di Sanremo, di nuovo boom d’ascolti per Claudio Baglioni Si sta confermando un vero e proprio successo la 68esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse, quest’anno in mano a Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, contro ogni aspettativa sta mietendo, serata dopo serata, consensi e seguito da parte della platea televisiva. Infatti la terza serata, giro di boa dell’evento, andata in onda ieri sera ha ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Frank continua ad indagare nello Sneak Peek della dodicesima puntata : Come di consueto la dodicesima puntata di How To Get AWAY WITH MURDER, intitolata “Ask Him About Stella”, tornerà anche questa sera sul network americano della ABC. La rete ha diffuso lo Sneak Peek in cui vediamo i Keating 4 riuniti a casa di Connor e Oliver e stanno discutendo di un caso, fino a quando non arriva una chiamata sul telefono di Oliver. Frank lo sta contattando perché ha bisogno delle sue doti da hacker. L’uomo ha bisogno ...

New York Times - boom di abbonati on line. conti in rosso nel trimestre : boom degli abbonati online per il New York Times, che nel 2017 hanno raggiunto i 2,64 milioni di lettori, con una crescita del 41,8% rispetto all'anno precedente. Dopo un rallentamento dopo l'...

“Ahi Gemma - questa non ci voleva…”. Trono over : è putiferio nello studio di Uomini e Donne. Mentre la Galgani continua a rincorrere Giorgio Manetti - arriva il gesto inaspettato : lui si alza e bacia l’altra con passione. E giù lacrime per la dama : Quanti patemi d’animo a Uomini e Donne, ma soprattutto quante sorprese e colpi di scena. In particolare, quest’anno il Trono classico sta facendo faville. Al centro dello studio sono tornati di prepotenza Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Il pubblico li reclama e loro due non si sottraggono agli sguardi indiscreti dei telespettatori, offrendosi ad ogni piè sospinto. Tra l’altro la dama ultimamente è tornata ...

Bruxelles avverte i partiti sulle promesse elettorali : serve continuità nelle riforme : C’è un sottile messaggio elettorale tra le righe delle previsioni economiche invernali diffuse dalla Commissione europea. E suona un po’ come un avvertimento a chi fa promesse da libro dei sogni. Perché Bruxelles vede sì una ripresa più forte per il 2018 (dall’1,3% stimato in autunno si è passati all’1,5%), ma con una precisazione: le stime valgono...

Amazon continua a inanellare numeri da paura : superato il miliardo di utili nello scorso trimestre : Amazon continua a inanellare risultati straordinari e ha annunciato che nell'ultimo trimestre del 2017 ha superato per la prima volta un miliardo di dollari di utili. Inevitabile l'impatto sul titolo in Borsa che ha guadagnato immediatamente più di sei punti percentuali. Crescono ovviamente i ricavi, in crescita del 38% rispetto allo scorso anno. L'articolo Amazon continua a inanellare numeri da paura: superato il miliardo di utili nello scorso ...

SCANDAL - E’ arrivata la resa dei conti per Olivia nello Sneak Peek della decima puntata : La verità sta per venire alla luce nella decima puntata della serie intitolata “The People v. Olivia Pope". Lo Sneak Peek rilasciato dalla ABC ci regala alcune anticipazioni su quello che vedremo questa sera nel TGIT di Shonda Rhimes. Quando entra nella casa in Vermont, il luogo che avrebbe coronato la storia d’amore tra lei e Fitz, Olivia si trova davanti tutti i suoi ex-colleghi. La donna è sconvolta, non può credere a ciò che sta ...

Corte conti boccia metro di Napoli - in 40 anni costi raddoppiati nel cantiere 'infinito' : costi lievitati nel tempo, quasi raddoppiati, ritardi, affidamento dei lavori sulla base di "una convenzione stipulata in una logica estranea a un mercato aperto", scarsi controlli che favoriscono i '...

Corsetti (PD) : Grazie al M5S la saga dei topi nelle scuole di Roma continua : Roma- Di seguito le parole, in una nota, del Consigliere capitolino del Pd Orlando Corsetti. topi nelle scuole “continua la saga dei topi nelle scuole.... L'articolo Corsetti (PD): Grazie al M5S la saga dei topi nelle scuole di Roma continua su Roma Daily News.