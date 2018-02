Hyundai - Per San Valentino sconto del 20% sugli accessori

Hyundai Nexo - suv dei record : 190 km percorsi con guida autonoma : Centonovanta km percorsi con guida autonoma di livello 4. Ossia autonomamente. I coreani mettono alla prova i veicoli Fuel Cell con un percorso da Seul a Pyeongchang: il tragitto più lungo mai percorso alla massima velocità consentita...

Hyundai Elantra - Collaudi invernali per la variante elettrificata : La Hyundai sta sviluppando una nuova berlina elettrificata. Le foto spia che vi proponiamo raffigurano un prototipo derivato dalla Elantra, modello non disponibile in Europa, che secondo le informazioni giunte dal luogo dell'avvistamento si muoveva in totale assenza di rumore.Cerchi da elettrica, scarico da plug-in hybrid. Nonostante la Elantra sia già in commercio, la vettura è stata camuffata, ma il taglio dei cristalli laterali ne conferma le ...

Hyundai Kona - Due livelli di batteria per la variante elettrica : La Hyundai ha confermato fin dal lancio commerciale della Kona che sarebbe stata disponibile una versione elettrica. In attesa di conoscere le informazioni sulla versione europea sono stati diffusi i primi dati del modello che sarà proposto sul mercato interno coreano, dove la Kona Electric è già prenotabile.Due livelli di batterie da 240 e 390 km. Per offrire una gamma adatta a tutte le esigenze la Hyundai ha deciso di offrire due livelli di ...

Hyundai - ritirate 88mila auto per un difetto all'impianto dei freni : Hyundai ha richiamato 88mila auto prodotte negli Stati Uniti a seguito di un difetto all' impianto dei freni che potrebbe provocare incendi nel vano motore . Il provvedimento, fa sapere la marca ...

Hyundai richiama 88 mila auto : pericolo di incendio : L’industria automobilistica Hyundai ha annunciato che richiamera’ 88 mila auto prodotte negli Stati Uniti per via di un difetto nel sistema di frenaggio che potrebbe provocare incendi nel vano motore. Il provvedimento, fa sapere la casa sudcoreana, riguarda alcune modelli Sonata del 2006 e Azeras prodotte dal 2006 al 2011. Secondo quanto spiega la stessa Hyundai in un comunicato, l’acqua puo’ infiltrarsi nel ...

Hyundai - Una partnership con Grab per nuovi servizi di mobilità : 'Questo e comunque solo l'inizio: continueremo a incrementare le collaborazioni con i migliori fornitori di servizi di mobilita del mondo'. La stessa Hyundai già ne offre diversi. Un anno fa, per ...

Hyundai - Una partnership con Grab per nuovi servizi di mobilità : Come gran parte dei costruttori, anche la Hyundai è al lavoro per fornire un numero crescente dinnovativi servizi di mobilità, dal car sharing al car hailing, senza dimenticare il car pooling. In quest'ottica, la Casa coreana ha siglato un accordo di collaborazione con Grab, società che opera nel Sud-est asiatico nei servizi di mobilità on-demand in una posizione quasi monopolistica. Lobiettivo è creare nuovi servizi di trasporto. Nell'ambito ...

Hyundai i10 - Al via i test invernali per la piccola coreana : Aggiornata alla fine del 2016, la Hyundai i10 si prepara a un completo rinnovamento. Le foto spia che vi proponiamo, scattate in Scandinavia, dovrebbero essere relative a un prototipo della nuova generazione della citycar coreana, che potrebbe debuttare tra il 2019 e il 2020.Cambia il design del posteriore. I prototipi con guida a destra delle immagini sono ancora completamente camuffati, ma permettono già di cogliere alcuni dettagli. Le ...

Cisco e Hyundai insieme per sviluppare auto iper-connesse : (Teleborsa) - Debole la giornata per Cisco che passa di mano con un calo dello 0,48%. Il titolo non sembra beneficiare del nuovo accordo stretto con Hyundai sull'auto iper-connessa. La coreana Hyundai ...

Cisco e Hyundai insieme per sviluppare auto iper-connesse : Debole la giornata per Cisco che passa di mano con un calo dello 0,48%. Il titolo non sembra beneficiare del nuovo accordo stretto con Hyundai sull'auto iper-connessa. La coreana Hyundai ha stretto un ...

Russia - trattative tra Hyundai ed Astrakhan per aprire centro produttivo di motori navali - : "Con il gigante sudcoreano Hyundai Heavy Industries sono in piedi trattative per la localizzazione di un centro di produzione di motori navali e macchinari elettrici da utilizzare nelle piattaforme ...

Hyundai nuovo crossover a idrogeno e alleanza per la guida autonoma : ROMA - Grandi novità in casa Hyundai . In rapida successione il marchio coreano ha annunciato la partnership strategica con la start-up Aurora , per sviluppare la guida autonoma , e il debutto di un ...

Hyundai - al CES 2018 il primo suv fuel cell per la guida autonoma : Al CES di Las Vegas, la più grande fiera dell’elettronica del settore, Hyundai debutterà con il nuovo SUV fuel cell Hyundai di nuova generazione: grazie alla collaborazione con...

Accordo tra Hyundai e Aurora per lo sviluppo di veicoli a guida autonoma entro il 2021 : Hyundai e Aurora, società leader nello sviluppo della tecnologia self-driving, hanno annunciato oggi una partnership strategica volta all’introduzione di nuove Hyundai a guida autonoma entro il...