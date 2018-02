Huawei P8 Lite 2017 e Moto G5 Plus ricevono le patch di gennaio | Samsung Galaxy Xcover 4

Benissimo Huawei Mate 10 Lite con Oreo : aggiornamento entrato in test : Iniziamo a girare bene le cose anche per Huawei Mate 10 Lite, l'ultimo gioiellino del produttore cinese, che sappiamo essere molto apprezzato anche qui da noi. Agli utenti italiani farà piacere apprendere che l'azienda di Shenzen ha predisposto, per questo ed alcuni altri device, l'inizio del programma beta, per testare l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, in combo con l'interfaccia utente EMUI 8.0. Come riporta la relativa pagina di ...

Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0 in fase di testing su Huawei Mate 10 Lite - Honor 7X e altri due Honor : Nonostante il roll out sia previsto non prima di qualche settimana, Huawei e Honor sono già al lavoro sull'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per alcuni loro smartphone di fascia bassa e media.

Foto incredibili con Huawei P10 Lite : un’opzione in particolare utile allo scopo : Non servono mica chissà quali app terze per far esprimere al meglio la Fotocamera di Huawei P10 Lite. Oggi, più che di impostazioni di scatto vere e proprie, vogliamo parlarvi di una funzionalità specifica che arricchisce il vassoio delle opzioni utili alla modifica delle Foto in post-produzione. Certo, potreste pur sempre decidere di ricorrere ad Instagram, ma in fondo non vediamo perché, i servizi a disposizione in forma nativa ci sono, e ...

Huawei P10 Lite Dove vengono salvati video e foto : Dove vengono salvate le foto e i su Huawei P10 Non trovate le foto e i video fatti con il telefono Android Ecco Dove sono andate a finire Le foto e i video fatti con Huawei P10 sono sono stati salvati ? Non trovate i video e le fotografie scattati con Huawei P10 ?

Come recuperare le immagini cancellate su Huawei P9 Lite dopo l’aggiornamento B403 : Uno degli smartphone più caldi della settimana è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P9 Lite. Il motivo risiede nella distribuzione di un nuovo aggiornamento in Italia, per la verità al momento giunto su un numero limitato di utenti in possesso del modello no brand. Mi riferisco alla patch B403, che a differenza di altre segnalate negli ultimissimi mesi ha il merito di non portare solo una nuova patch per la sicurezza, ma anche ...

Cinque trucchi facili per Huawei P8 Lite 2017 : guida per tutti gli utenti : Chi conosce Huawei P8 Lite 2017 sa bene che genere di dispositivo è, e cosa riesca ad offrire ai suoi acquirenti. Si tratta di un buon prodotto, che, con qualche accorgimento, riesce facile a tirare fuori il meglio di sé. Data la fascia di prezzo, facile questo dispositivo venga scelto come primo smartphone in assoluto da parte degli utenti neofiti: con questa guida vogliamo rivolgerci proprio a loro, affinché possano mettere a frutto alcune ...

Foto Huawei P20 Lite acceso e spento : a qualcuno potrebbe non piacere : Diventano sempre più insistenti i rumors intorno al prossimo Huawei P20 Lite, il piccolo dei tre fratelli protagonisti del prossimo evento parigino, in programma per il 27 marzo. Inutile stare qui a perdersi in una serie di preamboli inutili: stando ad alcune immagini reali diffuse da 'smartdroid.de', il device pare somigliare molto ad iPhone X (non so quanto la cosa piacerà agli utenti che pensavano di acquistarne un'unità), almeno per un paio ...

Huawei P20 Lite si mostra nelle prime presunte immagini reali : Anche se manca ancora parecchio alla presentazione della nuova gamma P20 di Huawei, trapelano già le prime presunte immagini reali di Huawei P20 Lite. Il nuovo smartphone `sarebbe dotato di uno schermo 18:9 e del notch nella parte alta dello schermo, con doppia fotocamera posteriore.

Cinque importanti novità per Huawei P9 Lite con aggiornamento B403 : via all’uscita in Italia : Ci sono importanti novità da prendere in considerazione in queste ore in Italia per chi si ritrova con un Huawei P9 Lite, in virtù del fatto che è scattata ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento B403. Si tratta di una patch che vi avevamo presentato ufficialmente circa un mese fa e che, come accennato, ora si appresta a fare il suo esordio ufficiale sul mercato. Come sempre avviene in questi casi, i primi a notare la notifica per ...

Huawei P20 Lite svelato da OnLeaks : non si ispira per niente a iPhone X - no no : Salvo colpi di scena, magari dovuti a cambi di rotta dell'ultimo momento, Huawei P20 Lite dovrebbe avere un aspetto molto simile a quello di iPhone X, sia anteriormente che posteriormente.

Scende il prezzo Huawei P8 Lite 2017 - P10 Lite e P9 Lite con Vodafone : novità febbraio 2018 : Da ieri 7 febbraio ha preso ad aggiornarsi il listino Vodafone per l'acquisto di Huawei P8 Lite 2017, P10 Lite e P9 Lite (e di alcuni altri smartphone afferenti alla linea del noto brand cinese), presentando prezzi ragionevolmente più vantaggiosi rispetto a quelli standard, così come riportato da 'mondomobileweb.it'. Partiamo proprio da Huawei P8 Lite 2017, che potrete fare vostro con un anticipo di 79.99 euro e 30 rate da 2.99 euro ciascuna ...

Fermento Huawei P9 Lite VNS-L21 : disponibile l’aggiornamento B395 - cosa introduce? : Giornate intense per Huawei P9 Lite, questa volta in relazione ai modelli VNS-L21, che ricordiamo essere device di importanza, ma comunque diffusi nel nostro mercato, in quanto molto spesso venduto da alcuni e-commerce a prezzi molto competitivi (parliamo del modello da 2 GB di RAM). Il device sta iniziando a ricevere l'aggiornamento B395, basato su Android 7.0 Nougat ed EMUI 5.0.1, e contraddistinto dall'innesto dell'ultima patch di Google ...

Huawei P20 Lite visita la FCC e mostra uno schermo 19 : 9 con "notch" nella parte superiore : Huawei P20 Lite fa visita alla FCC statunitense, rivelando alcune informazioni sull'aspetto estetico. Lo schermo dovrebbe avere un fattore di forma 19:9 e un notch nella parte alta dello schermo, riprendendo in qualche modo l'aspetto di iPhone X.

A catena gli aggiornamenti Huawei P9 Lite : B405 e B406 per questi modelli - le novità : Lo sviluppo di nuovi aggiornamenti per il Huawei P9 Lite non può dirsi certo abbandonato. Lo smartphone di fascia media del 2016 continua a rinnovarsi con due pacchetti nuovi di zecca appena segnalati in Europa e nell'immediato futuro in arrivo anche entro i nostri confini. Ci riferiamo in particolar modo ai firmware B405 e B406 che procedono a braccetto perché dedicati alle varianti single SIM e dual SIM del modello VNS-L31, molto diffuso ...