Honor 9 Lite | la giusta via di mezzo

Recensione Honor 9 Lite : poca fantasia ma è lo smartphone per tutti : Da dove spunta Honor 9 Lite? E' un mix dei suoi fratelli Huawei P Smart, Mate 10 Lite, Honor 7X, da cui eredita tutto il buono e tutti i piccoli difettucci, presentati però in un look elegante e accattivante. Scopritelo nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Honor 9 Lite: poca fantasia ma è lo smartphone per tutti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0 in fase di testing su Huawei Mate 10 Lite - Honor 7X e altri due Honor : Nonostante il roll out sia previsto non prima di qualche settimana, Huawei e Honor sono già al lavoro sull'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per alcuni loro smartphone di fascia bassa e media. L'articolo Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0 in fase di testing su Huawei Mate 10 Lite, Honor 7X e altri due Honor è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Recensione Honor 9 Lite : Miglior Smartphone A 200 Euro : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Honor 9 Lite. Honor 9 Lite è uno dei Migliori Smartphone sotto ai 200 Euro. Anzi, probabilmente è il Migliore! Abbiamo provato il nuovo Smartphone Honor 9 Lite: ecco la nostra Recensione completa Finalmente siamo pronti per proporti la Recensione di Honor 9 Lite, un dispositivo di fascia medio-bassa […]

Recensione Honor 9 Lite : Best buy? : Dopo aver pubblicato la nostra anteprima sul canale e aver passato un’intera settimana in sua compagnia, siamo pronti a dirvi tutto ciò che c’è da sapere su nuovo Honor 9 Lite, ulteriore device dell’azienda che va ad occupare la fascia media. Confezione La confezione di vendita del nuovo Honor 9 Lite presenta la medesima struttura degli ultimi dispositivi dell’azienda cinese, col nome del prodotto sulla facciata ...

Screenshot Honor 9 Lite Ecco come si fa : Oggi vi spiegheremo come si fa uno Screenshot Su Honor 9 Lite, creare uno Screenshot, scattare Screenshot su Honor 9 Lite, Salvare schermata su Honor 9 Lite Honor 9 Lite la guida su come scattare Screenshot su telefono Android Honor Honor 9 Lite come catturare Screenshot su Honor 9 Lite. Salvare schermata su Honor 9 Lite e creare uno Screenshot su Honor

Come fare screenshot su Honor 9 Lite : Guida per scattare screenshot su Honor 9 Lite. Come catturare screenshot su Honor 9 Lite. Salvare schermate su Honor 9 Lite screenshot Su Honor 9 Lite Come si scattano screenshot su Honor 9 Lite? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai comprato o hai ordinato questo […]

Occhio al volantino Unieuro con Samsung Galaxy S8 - Honor 9 Lite e P Smart a prezzi interessanti : Ci sono diversi spunti interessanti sui quali vale la pena soffermarsi in queste ore a proposito del volantino Unieuro. A distanza di un mese dall'ultimo nostro report riguardante una delle grandi catene che operano in Italia (in quel caso vi parlammo di MediaWorld), oggi tocca dunque prendere in esame alcune promozioni che da un lato si concentrano su alcuni intramontabili, come nel caso del Samsung Galaxy S8 e S7, fino ad arrivare a nuove ...

Meglio Huawei Mate 10 Lite o Honor 7X? : Siete indecisi se comprare un Huawei Mate 10 Lite o un Honor 7X? Ecco qualche consiglio utile per non sbagliare la scelta Huawei Mate 10 Lite vs Honor 7X. Quale scegliere? Si sa che Huawei ed Honor vanno a braccetto. Honor nata da una costola di Huawei con propensione a dispositivi più economici e spartani, negli ultimi […]

Honor 9 Lite è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Honor 9 Lite Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Ci siamo! Come da programma, Honor 9 Lite è stato ufficialmente presentato anche in Italia Cina. Si tratta del nuovo medio gamma dell’azienda cinese, fresco fresco di presentazione nella sua madrepatria. Si tratta di una variante di Mate 10 Lite, con il quale condivide in particolare il design frontale […]

Honor 9 Lite ufficiale in Italia : ottime specifiche tecniche a un prezzo super : Honor 9 Lite non è una vera e propria novità perché già presentato in Cina verso la fine dello scorso anno e avvistato nell'ultimo volantino Expert pochi giorni fa, tuttavia solo oggi è stato svelato in via ufficiale in Italia. L'articolo Honor 9 Lite ufficiale in Italia: ottime specifiche tecniche a un prezzo super è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sorgenti del kernel di Honor 9 Lite e Huawei P Smart - e primi sviluppatori che riceveranno Honor View 10 : Huawei rende finalmente disponibili i Sorgenti del kernel per Honor 9 Lite e Huawei P Smart, e Honor pubblica la lista degli sviluppatori che riceveranno un Honor View 10 con il programma Open Source Program. L'articolo Sorgenti del kernel di Honor 9 Lite e Huawei P Smart, e primi sviluppatori che riceveranno Honor View 10 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Honor 9 Lite arriva ufficialmente in Italia : disponibile da Expert al prezzo di 229 euro : A distanza di oltre un mese dall'annuncio per il suolo cinese, Honor 9 Lite è arrivato ufficialmente in Italia: è stato infatti inserito tra i dispositivi in vendita in un volantino della catena di negozi di elettronica Expert L'articolo Honor 9 Lite arriva ufficialmente in Italia: disponibile da Expert al prezzo di 229 euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sbarca in Italia Honor 9 Lite : dove trovarlo e prezzo ufficiale : Le cose si mettono bene per chi stava aspettando l'arrivo in Italia di Honor 9 Lite, dispositivo presentato poche settimane fa in Cina, e che, con grande sorpresa, varca già i nostri confini, ad un prezzo chiaramente superiore a quello proposto in patria (che ricordiamo aggirarsi intorno ai 150 euro). Per poterselo portare a casa, almeno in questo preciso momento storico, occorrono esattamente 229 euro: ce lo rivela Expert, che in uno dei ...

Honor 9 Lite si aggiorna ricevendo il riconoscimento facciale : Un nuovo aggiornamento per Honor 9 Lite introduce una novità molto in voga negli ultimi mesi: il riconoscimento facciale! Arriva il riconoscimento facciale In contemporanea con l’ufficializzazione di Huawei P Smart nel nostro continente, la casa si sta impegnando per aggiornare un suo smartphone in Cina. Secondo quanto dichiarato da Honor stessa, nella serata di oggi Huawei Honor 9 Lite, smartphone con doppia fotocamera frontale, sta ...