Ho avuto un cancro Mi sono curata e sto bene Ho una parrucca e non mi vergogno

La rivelazione choc della Toffa : "Il malore? Ho avuto il cancro" : Nadia Toffa per la prima volta parla delle cause del malore che l'ha colpita qualche mese fa. La conduttrice de Le Iene ha deciso di raccontare tutto in diretta tv proprio al suo rientro alla guida ...

Nadia Toffa choc : "Ho avuto un cancro". La video-confessione : La conduttrice delle Iene torna in tv: "Ho fatto la chemioterapia, ora ho una parrucca e non mi vergogno"

Nadia Toffa : ‘Ho avuto un cancro - porto la parrucca - non bisogna vergognarsi’ Video : Torna a «Le Iene» dopo il malore che la colpì il 2 dicembre scorso e confessa la sua malattia «Non bisogna vergognarsi, neppure della parrucca. Come questa che indosso»

Nadia Toffa : “Ho avuto un cancro” (video da Le Iene) : #NadiaToffa #LeIene pic.twitter.com/A6JVD3aPS2 — Diregiovani.it (@Diregiovani) February 11, 2018 Nadia Toffa torna in tv a Le Iene nella puntata di domenica 11 febbraio su Italia 1 e annuncia in diretta di avere avuto un tumore. Ecco il suo intervento. “Amo la sincerità e la spontaneità, voglio condividere con voi quello che mi è successo in […] L'articolo Nadia Toffa: “Ho avuto un cancro” (video da Le Iene) ...

La rivelazione choc della Toffa : Il malore? Ho avuto il cancro : Nadia Toffa per la prima volta parla delle cause del malore che l'ha colpita qualche mese fa. La conduttrice de Le Iene ha deciso di raccontare tutto in diretta tv proprio al suo rientro alla guida del programma di Italia Uno. Sulle sue condizioni di salute era rimasto una sorta di "giallo", non era mai stata svelata la causa di quel malore a Trieste. Adesso è stata lei stessa a fare chiarezza: "Ho avuto un ...

Nadia Toffa : «Ho avuto un cancro - porto la parrucca - non bisogna vergognarsi » Video : Torna a «Le Iene» dopo il malore che la colpì il 2 dicembre scorso e confessa la sua malattia «Non bisogna vergognarsi, neppure della parrucca. Come questa che indosso»

Nadia Toffa rivela in tv : «Ho avuto un cancro - mi sono curata - ora sto bene» Video : Torna a «Le Iene» dopo il malore che la colpì il 2 dicembre scorso e confessa la sua malattia «Non bisogna vergognarsi, neppure della parrucca. Come questa che indosso»

Le Iene - Nadia Toffa torna in tv : "Ho avuto un cancro" : "Ho avuto un cancro. In questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia e me lo hanno tolto al cento per cento. Adesso ve ne posso parlare perché è tutto finito: ho concluso le terapie...

Nadia Toffa torna a Le Iene con la parrucca : 'Ho avuto un cancro - non lo sapeva nessuno' : 'Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola ...

Nadia Toffa a Le Iene : “Ho avuto il cancro” : Nadia Toffa ritorna negli studi televisivi de Le Iene e prima di lanciare un servizio rivela una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato Tornata alla conduzione de Le Iene Show, Nadia Toffa rompe il silenzio e condivide per la prima volta con tutto il pubblico una notizia sconvolgente. Nadia Toffa a Le Iene: “Ho avuto il cancro” "Ho avuto un cancro. Ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l'intervento. Ora ...

Le Iene - Nadia Toffa : «Ho avuto un cancro» : Nadia Toffa “Ho avuto un cancro, mi sono curata“. Nadia Toffa torna a Le Iene e, visibilmente emozionata, trova il coraggio di raccontare i suoi ultimi due mesi dopo il malore, svelando così al pubblico la natura della sua malattia. La bionda conduttrice, che lo scorso 2 dicembre si era sentita male durante un soggiorno a Trieste, ha spiegato di essere stata operata ed ha rassicurato i telespettatori affermando di stare ...

Nadia Toffa : “Ho avuto un cancro” - e commuove tutti in diretta. La conduttrice ritorna in onda a “Le Iene” e inaspettatamente racconta a tutti cosa è successo veramente e come sta ora : Nadia Toffa choc. La “Iena” è tornata in onda nel suo programma e ha fatto una confessione che ha sconvolto tutti: “Ho avuto un cancro, ho fatto radio e chemio. Il 6 febbraio le ho finite, ma non lo sapeva nessuno”, queste le dichiarazioni di Nadia Toffa, conduttrice de “Le Iene”. Nadia Toffa fa commuovere la televisione e svela a Le Iene Show con le lacrime agli occhi: “Ho avuto un cancro e sono stata operata”. ...

Nadia Toffa choc a Le Iene Show : “Ho avuto un cancro” : Le Iene Show: Nadia Toffa confessa di aver combattuto il cancro Questa sera è tornato il programma di Italia1 Le Iene con la conduzione di Nicola Savino, Matteo Viviani e la fortissima Nadia Toffa. Proprio lei nei mesi scorsi ha spaventato non soltanto il pubblico affezionato a lei e allo Show, ma soprattutto tutti i suoi colleghi. Un malore l’ha colpito mentre lavorava a un servizio nella hall di un albergo. E’ stata subito ...

Nadia toffa shock - la rivelazione a Le Iene che nessuno si aspettava : "ho avuto un cancro" : Nadia toffa ritorna alle Iene con una rivelazione shock: la presentatrice del noto programma annuncia di avere avuto un tumore E' arrivato il momento che tanti aspettavano, Nadia toffa è tornata a Le ...