Guillermo Del Toro presidente della Mostra di Venezia | prima però la corsa verso gli Oscar

Festival di Venezia 2018 : Guillermo Del Toro presidente di giuria : Visionario, gotico, dall’occhio talmente sensibile da suscitare tenerezza. Guillermo Del Toro inizia la sua carriera quasi in sordina. Comincia con piccoli film indipendenti che sembrano avere come fil rouge il crepuscolarismo, il misticismo e la voglia di combattere contro sistemi oscuri e corrotti. Poi il successo improvviso, la nomination all’Oscar nel 2006 per Il Labirinto del Fauno, la seconda quest’anno per La forma ...

Guillermo Del Toro presidente della giuria di Venezia : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – Sarà il regista Guillermo del Toro a presiedere la giuria internazionale del Concorso della 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (29 agosto ‘ 8 settembre 2018). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera. Il regista messicano ha vinto nel ...

Venezia 75 - Guillermo Del Toro presidente della giuria : Guillermo del Toro dopo aver vinto nel 2017 il Leone d’oro con il suo film La forma dell’acqua (ora pluricandidato all’Oscar) torna a Venezia questa volta come presidente della giuria internazionale del Concorso della 75/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale (29 agosto-8 settembre 2018), che assegnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa ...

'Shape of Water' - sul set con Guillermo Del Toro : Esce nelle sale italiane per San Valentino la potente e poetica storia d'amore di Guillermo Del Toro che ha per protagonista Elisa, una donna delle pulizie muta fin dalla nascita, e un uomo-pesce, un ...

Guillermo Del Toro : «L'amore è più punk del punk» - Best Movie : Questo film è una dichiarazione d'intenti contro la politica intollerante e razzista di Trump? «Io sono un messicano e sa Dio quanta fatica facciamo noi messicani con l'ufficio immigrazione. Noi ...

“La forma dell’acqua – The Shape of Water” - Guillermo Del Toro e il cast parlano delle 13 nomination : l cast al completo de La forma dell’acqua – The Shape of Water gioisce in seguito all’annuncio di ieri delle 13 nomination agli Oscar 2018 andate alla... L'articolo “La forma dell’acqua – The Shape of Water”, Guillermo Del Toro e il cast parlano delle 13 nomination su Roma Daily News.

Oscar 2018 - le nomination : quattro per Call me by your name di Luca Guadagnino e tredici per il film di Guillermo Del Toro : Miglior film, attore protagonista, sceneggiatura non originale, e miglior canzone originale. Call me by your name di Luca Guadagnino si prende con una certa prepotenza il suo posto tra gli Oscar 2018. quattro nomination non sono poche anche se la gara sarà durissima. Perché The shape of water di Guillermo Del Toro si è imposto con 13 nomination e Dunkirk di Cristopher Nolan non molla la presa con 8 (il pieno tra i premi più “tecnici”). Outsider ...