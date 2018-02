Google Calendar per Android si aggiorna alla v5 8 18 introducendo la possibilità di

Google migliora Calendar e prepara grosse novità per Google Plus : Google Calendar in versione web introduce una funzionalità che consente di inserire automaticamente l'orario di un evento dopo che è stato indicato nel titolo. Nel frattempo, grazie al responsabile tecnico Leo Deegan, veniamo a sapere di alcune grandi novità che saranno presto disponibili su Google Plus. L'articolo Google migliora Calendar e prepara grosse novità per Google Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google rilascia quasi ogni settimana numerosi aggiornamenti per le proprie applicazioni sul Play Store. Scopriamo in un riassunto le Novità e le anticipazioni sulle funzionalità in arrivo in alcune delle applicazioni più famose, come YouTube, Calendar, Keep, Fit e molte altre.

Da oggi la versione desktop di Google Calendar supporta una piccola, interessante funzione: è stata aggiunta tra le "Impostazioni" un'opzione per visualizzare i numeri delle settimane. La utilizzerete?