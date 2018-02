Gioco d' azzardo | Bova | Aggredire l' economia sommersa

Dyer shock : 'Io e i miei compagni eravamo malati di Gioco d'azzardo' : ... ti faccio riferimento a una serata in Malesia alla Coppa del Mondo Under 20 - continua Dyer -. Ci siamo comportati molto bene, ma dopo aver perso in Argentina le cose sono andate male. Ci siamo ...

Gioco d'azzardo e turismo : così la mafia salentina entra nell'economia legale : Gioco d'azzardo e turismo, ma anche affari più 'classici' come droga ed estorsioni. Questi gli ambiti in cui si muove la mafia salentina. Fotografati con precisione nell'ultima relazione della ...

La Svezia ha aperto una procedura per valutare se le loot box siano classificabili come Gioco d'azzardo : come vi avevamo già raccontato in alcune precedenti news, la polemica riguardante le loot box ha colto l'attenzione dei governi di numerose nazioni, che una dopo l'altra hanno dato il via a un dibattito sulla pericolosità di queste meccaniche in relazione alla giovane età di coloro che spesso fruiscono i videogiochi.Oltre a Germania, Francia, Belgio e Olanda, sembra che anche la Svezia abbia deciso di aprire una procedura per stabilire se le ...

La voce della Politica Gioco d'azzardo : GERARDI - Civica Popolare - - raccogliamo appello don Cozzi : "raccogliamo l'appello della Fondazione Antiusura Interesse Uomo, lanciato attraverso il presidente Don Marcello Cozzi, in continuità con il nostro impegno per contrastare il Gioco d'azzardo, ad ...

Roma. Binetti : Governo complice diffusione Gioco d’azzardo : Roma – Binetti contro gioco d’azzardo: Governo di Centro-sinistra non ha fatto nulla per impedirne la proliferazione Roma – Queste le affermazioni dell’onorevole Paola Binetti,... L'articolo Roma. Binetti: Governo complice diffusione gioco d’azzardo su Roma Daily News.

Ricerca - Gioco d’azzardo : i soggetti a rischio gambling presentano tratti depressivi e impulsivi : È possibile prevedere se una persona tenderà a sviluppare una soggezione patologica al gioco d’azzardo? Uno studio diretto dall’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibfm-Cnr) di Catanzaro, a cui ha partecipato l’Università della Calabria, pubblicato sulla rivista Journal of Neuroscience Methods, ha definito i tratti della personalità del gambler patologico grazie a tecniche avanzate di ...

Lissone. Il Sindaco partecipa alla Terza Giornata sul contrasto al Gioco d'azzardo patologico : Particolare attenzione è stata dedicata alla sensibilizzazione del mondo giovanile sui pericoli derivanti da un non consapevole approccio con il gioco d'azzardo, con particolare riferimento all'...

Vaticano - Papa : 'Il Gioco d'azzardo alimenta il 'serpente' dell'usura' : Infine il Papa ha auspicato 'un nuovo umanesimo economico', che metta fine 'all'economia che uccide' , a sistemi 'in cui uomini e donne non sono più persone', ma 'strumenti di una logica dello scarto ...

Casinò Bitcoin : Nuova frontiera del Gioco d’azzardo ? : Mentre assistiamo alla crisi di Casinò Storici, come quello di Campione d’Italia, con numerosi posti di lavoro a rischio, il

Un centinaio i 'malati' da Gioco d'azzardo : TRENTO. Dipendenti patologici, che tradotto in parole semplici significa "malati" da gioco d'azzardo. Un fenomeno a due facce: da una parte la Provincia incassa 45 milioni di euro all'anno di entrate ...

EA : "le loot box non sono una forma di Gioco d'azzardo" : La polemica che ha caratterizzato la fine del 2017 ha visto nell'occhio del ciclone Electronic Arts, accusata di aver implementato in Star Wars Battlefront II un sistema sanguinoso di microtransazioni e loot box, che trasformavano di fatto lo sparatutto ambientato nell'universo di Guerre Stellari un gioco pay to win nudo e crudo.I fan sono arrivati ad accusare il publisher di promuovere il gioco d'azzardo con la promozione spregiudicata delle ...

Palermo.Gioco d'azzardo e mafia - arresti : 7.51 Colpo all'impero del gioco d'azzardo di Cosa nostra:arrestate 31 persone e scoperta una fitta rete di centri scommesse, estesa in varie regioni,al servizio della mafia,capaci di generare profitti per oltre un milione di euro al mese. Tra le numerose le accuse: associazione mafiosa,riciclaggio,trasferimento fraudolento di valori e concorrenza sleale aggravati dal metodo mafioso, traffico di droga.Arrestato,Benedetto Bacchi,tra i maggiori ...

Chiude lo zio 88enne in auto e si gioca la pensione al videopoker - denunce e sequestri per Gioco d'azzardo a Catania : La ludopatia non l'ha fermato, nemmeno di fronte all'anziano zio che aveva in affidamento. A Catania un 45enne abbandona lo zio 88enne in auto per andare a giocare con i videopoker dopo aver prelevato i soldi della sua pensione.La squadra mobile di Borgo Ognina, ha trovato l'anziano in evidente stato confusionale, chiuso in auto con i finestrini alzati. Si era tolto le scarpe e non era in grado di comprendere dove si trovasse. Il nipote a cui ...

"Basta col Gioco d'azzardo senza regole" : l'appello ai candidati alle elezioni : C'è un dato su tutti a riassumere la propensione degli italiani al gioco: in Italia si vendono 3.600 gratta e vinci al minuto, come ci spiegava Filippo...