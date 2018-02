Futuro alla Juve per Kane? L’attaccante del Tottenham si sbilancia

Dalla Lazio all’Ajax : c’è Futuro per le grandi decadute del calcio europeo? : Sorpassate dalle élite super-ricche del calcio, le squadre che un tempo erano tra le più forti in Europa stanno cambiando funzione. Ma il fascino emotivo che esercitano è forte come sempre...

Crisi Spal - parla il patron Mattioli : il Futuro di Semplici e la bordata alla squadra : Al termine del pesante ko subito dalla Spal contro il Milan, il patron del club estense, Walter Mattioli, è intervenuto nella mixed zone dello stadio ‘Paolo Mazza’, ecco le sue dichiarazioni: “Non mi aspettavo dopo un bellissimo primo tempo questa ripresa. La posizione in classifica si è aggravata. Errori? Ormai sta diventando una caratteristica di questa squadra. L’errore è di Grassi che non ha marcato chi doveva ...

L’agente di Luis Alberto svela : “Futuro lontano dalla Lazio? In estate…” : Luis Alberto ha rinnovato da poco il contratto con la Lazio fino al 2022. Lo spagnolo in questa stagione è esploso definitivamente attirando su di sè l’attenzione di numerosi top club. In estate il club biancoceleste dovrà resistere agli assalti delle big, intanto l’agente dell’ex Liverpool ai microfoni di ‘RMC Sport’, ha fatto un punto sul futuro del giocatore: “Non sono a conoscenza dell’interesse di ...

Alisson - il Futuro è adesso 'Penso solo alla Roma' : A Sky Sport, Alisson parla anche della Selecao: 'Vincere i Mondiali con il Brasile? Ci proviamo, abbiamo fatto un grande lavoro nelle qualificazioni. Non andava bene, poi Tite ha cambiato qualcosa e ...

Futuro Genoa - dalla società all'11 di Ballardini : tutte le novità in arrivo Video : Il Genoa resta ufficialmente in vendita [Video], ma ora che le acque sembrano essersi calmate, almeno dal punto di vista finanziario, Preziosi può guardare al Futuro con maggiore serenita'. La cessione del club non è più un tema urgente, ma le porte di Villa Rostan restano spalancate agli aspiranti compratori. L'acquisto dello stadio, la fiducia in Perinetti Adesso il #Genoa è concentrato sul conmento della salvezza in campionato e sull'acquisto ...

Ovociti umani in provetta : ovuli maturi in grado di reagire alla fecondazione. Il Futuro della fertilià : Era un risultato atteso da tempo e alla fine è arrivato il successo: i primi Ovociti umani sono stati coltivati per la prima volta in laboratorio fino a completare l'intero processo di maturazione. Immersi in un cocktail di sostanze delle quali, dopo anni di ricerca, si è trovata la dose ideale, si sono ottenuti ovuli maturi e in grado di reagire alla fecondazione. Pubblicata sulla rivista Molecular Human Reproduction, la ricerca ...

Dall’Inter al Futuro di Icardi e alla lotta scudetto : parla Ronaldo il ‘Fenomeno’ : Ronaldo non dimentica il calcio italiano. In Serie A ha giocato per 6 stagioni (5 con l’Inter e una con il Milan) e ora continua a guardare il nostro campionato con interesse e con una speranza neanche troppo velata: “Da interista spero che lo scudetto non lo vinca la Juventus, tifo Napoli – ha confessato ieri da Londra ai microfoni Sky Sport 24 durante un evento Nike – Ho il massimo rispetto per i bianconeri e per i suoi ...

Genoa : importanti indiscrezioni sul Futuro di Davide Ballardini Video : Con una media punti quasi da Europa League [Video], #Davide Ballardini ha trascinato fuori il #Genoa dalla zona retrocessione. Lo ha fatto con un imprevedibile coraggio, con un metodo tattico sobrio ed estremamente efficace. La vittoria contro la #lazio all'Olimpico è stata esaltante. Il Genoa ci ha creduto dall'inizio alla fine, conquistando i tre punti, dopo aver incassato i verdetti della VAR che sembravano spegnere le chances di una ...

Messi - Futuro in Cina? Dalla Spagna : è il sogno dell'Hebei Fortune di Lavezzi e Mascherano : ... è questo il programma del presidente Xi Jinping, grande appassionato di calcio, che vorrebbe che il Paese maggiormente popolato al mondo si convertisse nel più breve tempo possibile in una potenza ...

“Ho dovuto menare a un rumeno”. E nel video su Facebook balla con Spada : ritratto di un Futuro senatore M5S : Il Movimento cinque stelle ha candidato al Senato - secondo in lista nel proporzionale a Latina, in una parte di Lazio dove i grillini sono forti, quindi con ottime possibilità di essere eletto nell’assemblea di Palazzo Madama - un uomo che ha lasciato dietro di sé le seguenti tracce social (stando solo a quelle emerse ieri, l’elenco è presumibilme...

Futuro Cristante - il centrocampista allo scoperto : “Io alla Juve? Ecco cosa posso dire” : Futuro Cristante – Bryan Cristante sta vivendo la stagione della consacrazione all’Atalanta e le sirene di mercato cominciano a farsi sentire. Il centrocampista della ‘Dea’ ha rilasciato una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’ in cui ha toccato diversi temi a cominciare dal suo modo di giocare con Gasperini: “Con Gasperini noi centrocampisti non dobbiamo mai restare bloccati in mezzo al campo, ma ...

Futuro in prestito per Machach : Crotone - Carpi e Bari alla finestra : E’ ancora un’incognita il Futuro Zinedine Machach, uno dei due nuovi acquisti approdati in azzurro in questa sessione di calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis ha ingaggiato qualche settimana fa il giovane franco-algerino svincolato dal Tolosa, affidando poi a mister Sarri il compito di valutarlo e pronunciarsi sul suo destino fino a fine stagione. Il […] L'articolo Futuro in prestito per Machach: Crotone, Carpi e Bari ...

Gasperini si sbilancia sul Futuro : “Io alla Juventus? Ecco la verità” - poi manda frecciata al Var : Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno commentando un rumors che lo vorrebbe sulla panchina della Juventus nella prossima stagione: “Io in alla Juventus? Sono molto felice qui a Bergamo dove godo di una considerazione incredibile. Sono molto felice della mia situazione a Bergamo, ho dei ritorni meravigliosi, ho una considerazione incredibile per ...

