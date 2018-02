Friuli Venezia Giulia contro Veneto | è battaglia sul record del tiramisù lungo 266 metri

Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie : “Le nevicate hanno portato in media circa 10-15 cm di nuova neve; solo sul Tarvisiano si sono registrati circa 25-30 cm. La neve fresca, con il vento, ha formato nuovi piccoli accumuli instabili; il vecchio manto nevoso risulta invece in via di consolidamento. sulle Alpi Giulie il pericolo è 3 (marcato)“: lo rileva il bollettino regionale. “Sopra i 1700 m, in tutte le esposizioni e in particolare sotto le creste e le forcelle e ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : da domani tornano gelo e neve : domani sulla regione arrivera’ un fronte freddo atlantico che interessera’ gia’ dal primo mattino la zona montana e dalla mattinata anche pianura e costa. Il fronte lascera’ la regione nella notte tra lunedi’ e martedi’. Lo rende noto una Allerta regionale della Protezione civile che prevede domani sul Carso, oltre i 200 metri, probabile neve moderata nel corso della mattinata e fino a sera con Bora moderata, ...

Allerta valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo marcato su tutto il territorio : E’ “marcato” (grado 3 su scala di 5) il pericolo di valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto il Bollettino regionale. Deboli nevicate con 5-10 centimetri di nuova neve hanno interessato la montagna, ma senza influenzare le condizioni di stabilita’ del manto nevoso. Il pericolo e’ rappresentato soprattutto dagli accumuli da vento non ancora scaricati presenti sopra i 1.500 metri, anche nelle radure ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : codice giallo sul Carso : Un’Allerta meteo ‘giallo’ e’ stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per domani a causa di precipitazioni nevose e fenomeni di gelicidio previsti sul Carso. La Protezione civile raccomanda “la massima vigilanza sul territorio, al fine di predisporre eventuali tempestive misure di pronto intervento e l’attivazione dei piani neve, ove previsti”. Domani sull’Adriatico si ...

Friuli Venezia Giulia : il pericolo valanghe scende a marcato : Il grado di pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia è 3 (marcato) su tutto il territorio: “Dopo le intense nevicate della scorsa settimana – spiega il bollettino regionale – si è verificata una abbondante attività valanghiva spontanea che ha, in parte, bonificato alcuni pendii in particolare quelli più ripidi. Sono però presenti diffusi accumuli da vento in tutte le esposizioni e quote, anche nelle radure del bosco, che non ...

Forti nevicate in Friuli Venezia Giulia : 3 valanghe - feriti 2 sciatori : Il Friuli è interessato da un’ondata di maltempo in queste ore, con intense nevicate nella notte sulla zona montana, fino a bassa quota. Le precipitazioni più rilevanti si sono registrate in particolare nella fascia orientale, dove in tarda mattinata si sono staccate anche tre valanghe, in cui sono rimasti coinvolti due sciatori (senza gravi conseguenze). Una slavina si è staccata in mattinata sul versante est del Monte Tamai, a 1.700 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : neve sul Carso - rischio valanghe in montagna : Intense nevicate si registrano oggi in Friuli Venezia Giulia: spesso il manto sul Carso triestino che sta anche generando disagi ai residenti. Il Comune di Trieste ha istituito alcuni punti di consegna sale ai cittadini per evitare la formazione di ghiaccio al suolo, nelle località di Prosecco e Opicina ma anche nel centro cittadino. La Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo criticità “arancio” valida da sabato ...

Maltempo - forti nevicate in Friuli Venezia Giulia : annullata notturna della pista Di Prampero di Tarvisio : Intense nevicate stanno interessando i monti del Friuli Venezia Giulia: si registrano alcuni disagi tra cui la chiusura di alcuni impianti durante l’arco della giornata, secondo quanto riferisce l’agenzia Promoturismo FVG, la quale informa che l’apertura in notturna della pista Di Prampero di Tarvisio (Udine), che era in programma oggi, è stata annullata per avverse condizioni meteo e ragioni di sicurezza, e sarà aperta ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : rischio valanghe in aumento : Un avviso di Allerta arancione e’ stato diramato dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per le nevicate abbondanti, previste su Prealpi e Alpi Giulie tra domani e venerdi’, e che potranno determinare “disagi alla viabilita’ e alle infrastrutture di rete, fino ai fondovalle montani, tali da comportare un innalzamento del grado di pericolo valanghe fino al grado 4”. Domani – si legge ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo da moderato a debole : “Sulle Alpi pericolo Valanghe 2 (moderato). I forti venti dei giorni scorsi hanno rimaneggiato il manto nevoso. Sopra i 1900-2000 m sono presenti e ben riconoscibili piccoli accumuli da vento, che possono essere staccati generalmente con forte sovraccarico. In siti localizzati, in particolare sui pendii più ripidi e alle esposizioni settentrionali, non si esclude che il distacco possa avvenire al passaggio del singolo ...

