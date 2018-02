Francesca Cipriani finisce in tribunale dopo L’Isola dei Famosi

Ruby ter - Francesca Cipriani all’Isola dei famosi : pm dà parere negativo a rogatoria in Honduras : Si dovrà attendere il 26 marzo per sapere come andrà a finire una delle prime tappe giudiziarie del caso Ruby ter. Francesca Cipriani, showgirl, ex ospite delle serate ad Arcore e imputata nel procedimento Ruby ter, sta partecipando all’Isola dei famosi e, dunque, non si può “aspettare” che torni dal programma tv, che si svolge in Honduras, o fare una rogatoria internazionale per sentirla come testimone, come ha chiesto, invece, la ...

Francesca Cipriani insultata da Franco Terlizzi : parla il figlio : Franco Terlizzi, il figlio Michael parla di Francesca Cipriani L’ormai famoso figlio “bono” di Franco Terlizzi è intervenuto ancora una volta nello studio di Barbara d’Urso, per parlare anche del caso che ha coinvolto Francesca Cipriani. Fino a questo momento il ragazzo, da sconosciuto, è diventato molto noto grazie ad una piccola inquadratura che Roberto Cenci, regista dell’Isola dei Famosi, aveva fatto in ...

Francesca Cipriani vittima di bullismo/ Isola dei Famosi 2018 - il pubblico cambia idea sulla showgirl : Francesca Cipriani, all'Isola dei Famosi 2018, ha raccontato di essere stata vittima di bullismo nel corso dell'adolescenza. Il pubblico sta rivalutando la showgirl che è sempre più amata.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Francesca Cipriani vittima di bullismo : la confessione all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: lo sfogo di Francesca Cipriani E’ da poco finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa circostanza ad aver fatto molto parlare è stata la esuberante showgirl Francesca Cipriani. Il motivo? La giovane naufraga del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, parlando con Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, ha confessato di aver avuto un’adolescenza difficile, dichiarando in ...

Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi vs Francesca Cipriani : Cecilia Capriotti smaschera il disc jokey : Tra i naufraghi serpeggiano malumori e la Capriotti rivela una frase di Nardi contro la bionda pupa.

Isola dei Famosi - Filippo Nardi choc contro Francesca Cipriani : "Quelle come lei bisognerebbe sopprimerle" : All 'Isola dei Famosi il clima si fa sempre più teso e non c'è proprio verso di fare andare d'accordo Cecilia Capriotti e Filippo Nardi. La showgirl, infatti, ha detto più volte di voler 'smascherare' ...