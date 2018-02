Firenze - l'ex ministro Fantozzi interdetto per 9 mesi dalla cattedra : l'ex ministro Augusto Fantozzi è stato interdetto per nove mesi dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario e da quelle connesse ad ogni altro incarico assegnato in ambito accademico, ...

Bandiera del Secondo Reich in caserma CcFirenze - il ministro Pinotti : interventi severi : Il vessillo della Marina Imperiale Tedesca (risalente alla Prima Guerra Mondiale) è stato affisso in una camerata della caserma dei carabinieri "Baldissera". E le reazioni non si sono fatte attendere visto che quella Bandiera viene usata oggi da gruppi di neo-nazisti.