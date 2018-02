Firenze 1 600 lampade a Led già installate nei cinque quartieri della città

Firenze - ponte sull’Arno da 600mila euro ma i lavori sono fermi. L’opposizione : “Ritardi inaccettabili - Nardella spieghi” : Le ditte sono in ritardo, l’opposizione incalza Palazzo Vecchio, i commercianti e gli abitanti di due quartieri alla periferia di Firenze, divisi dal fiume Arno, sono sul piede di guerra e con loro ora anche il sindaco Dario Nardella. Senza il ponte-passerella, in quella zona a nord del capoluogo toscano, si contano danni economici di non poco conto e un sensibile aumento del traffico. Eppure nonostante manchi poco a rendere agibile ...