Fiat 500 si ribalta sulla 280 nel Catanzarese

Fiat 500 - La gamma americana si rinnova : La Fiat ha presentato durante il Salone di Chicago un aggiornamento della gamma americana della 500, introducendo novità anche per le sorelle maggiori 500X e 500L oltre che per la Fiat 124 Spider. Negli Stati Uniti il cinquino d'ora in poi sarà disponibile solo con motorizzazioni turbo, fatta eccezione per l'elettrica 500e che rimarrà in commercio, solo in California e Oregon, con le stesse caratteristiche di sempre. La versione aggiornata della ...

Gruppo FCA - Collaudi in coppia per le Fiat 500X e Jeep Renegade : Sotto al cofano, per entrambi i modelli, debutteranno versioni aggiornate delle attuali motorizzazioni presenti in gamma, così da rendere più efficienti le due sport utility compatte.

Gruppo FCA - Collaudi in coppia per le Fiat 500X e Jeep Renegade : Nelle scorse ore, a Torino, sono stati avvistati due prototipi delle Suv compatte del Gruppo FCA, una Jeep Renegade e una Fiat 500X. Nei prossimi mesi proprio questi due modelli saranno sottoposti a un facelift di metà carriera che rinnoverà l'aspetto estetico delle due Sport Utility introducendo dotazioni inedite e lievi aggiornamenti meccanici.La Renegade... Dopo le foto spia delle scorse settimane, la più piccola delle Jeep è tornata così a ...

Fiat 500 - le 10 versioni speciali più strane : Oggi siamo abituati a considerare la Fiat 500 come una gamma di auto, composta dalla piccola berlina sulla breccia dell’onda dal 2007, dalla multispazio 500L e dalla crossover 500X, relegando il modello originale a un angolino della memoria. Ma la Nuova 500 – questo è il nome completo della versione prodotta tra il 1957 e il 1975 – oltre ad essere stato un pilastro della motorizzazione nazionale e ad essere diventata una delle ...

Fiat 500L e 500X - arrivano le versioni Mirror : Fiat 500L e 500X, arrivano le versioni Mirror Automobile e telefonino sempre più in simbiosi. Si fa a bordo quello che si fa nella nostra vita social Continua a leggere L'articolo Fiat 500L e 500X, arrivano le versioni Mirror sembra essere il primo su NewsGo.

Di Trump si parla solo per gaffe : ma grazie a sua riforma fiscale Fiat assume 2500 persone : Che Donald Trump non sia “politically correct” lo sapevamo già. E lo dimostra spesso, sia nel suo modo di governare il Paese più influente del Mondo (finché Cina permette) che nel modo che ha di esprimersi. Specie sul tema dell’immigrazione, Trump ha avuto parole molto dure e anche provvedimenti molto duri. Si pensi al “muslim ban” stoppato dalla magistratura o al muro da realizzare ai confini con il Messico. Provvedimenti duri, drastici, choc, ...

Con Fiat 500 Mirror niente più rischi da uso smartphone : Giocando sul rapporto tra il mondo virtuale e quello reale, durante l'originale presentazione Napolitano che ha 'dialogato' con il suo alter ego riflesso in uno schermo, ed ha illustrato in modo ...

Nuove Fiat 500 Mirror : si fa tutto con lo smartphone : TORINO - Fiat lancia la già annunciata famiglia 500 Mirror : 500, 500L e 500X fanno ufficialmente il loro ingresso nel mondo dell'auto connessa grazie alla tecnologia 'Mirror link' , che consente di replicare le funzionalità dello smartphone sul display di bordo. Ad esempio per ascoltare in macchina la propria musica ...

ROMA - Via alla commercializzazione della già annunciata famiglia 500 Mirror : 500, 500L e 500X fanno ufficialmente il loro ingresso nel mondo dell'auto connessa grazie alla nota tecnologia 'Mirror link', che consente di replicare le funzionalità dello smartphone sul display di bordo. Ad esempio per ascoltare in macchina la propria ...

Fiat - Sulle 500 - Mirror in regalo per tutto il weekend : Lo ha comunicato in streaming sul sito 500Mirrorfamily.fcagroup il responsabile del brand Fiat, Luca Napolitano, in una conferenza stampa nella quale ha illustrato tutte le caratteristiche della ...

Fiat-Chrysler lancia Ram 1500 e sfida il Silverado di Gm : Si chiamano pickup-truck e sono quegli enormi veicoli con il cassone posteriore che impazzano per le strade americane. Un vero must per gli automobilisti americani. Non a caso il duello più atteso a ...

