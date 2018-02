Famiglia sterminata a Rende | Cosenza | | uccide la moglie e i due figli | poi si suicida

Orrore in Calabria - un'intera Famiglia sterminata : Tragedia a Rende, provincia di Cosenza, all'interno di un'abitazione di Via Malta è stata trovata un'intera famiglia sterminata a colpi d'arma da fuoco. I primi indizi raccolti sul posto avallano l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. La zona dove è ubicata la villetta di due piani è stata transennata per consentire il lavoro degli inquirenti e della Polizia scientifica. Sarebbero quattro i componenti della famiglia: padre, madre e due figli La ...

Cade un aereo in Costa Rica - 12 morti : sterminata una Famiglia : Un piccolo aereo passeggeri si è schiantato contro una montagna nella zona di Guanacaste nel nord-est del Costa Rica. Secondo i media locali a bordo erano in 12: 10 turisti e 2 membri di equipaggio...