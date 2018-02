Falsi rimborsi M5S | lo scandalo dei bonifici fatti e poi annullati | un «buco» da oltre un

Rimborsi Falsi? Svelato il trucco : Sarebbe di oltre 500mila euro il buco dei Rimborsi dei parlamentari 5 Stelle che, fin dall'esordio in politica, hanno fatto della restituzione dei propri stipendi il loro cavallo di battaglia. L'importo totale del fondo per il microcredito - al quale i pentastellati indirizzano i propri Rimborsi - ...

