Facebook | Unilever | trasparenza contro fake news o via pubblicità

askanews

: RT @nicolazamperini: Unilever contro Facebook Il titolo potrebbe essere questo - matteoparlato : RT @nicolazamperini: Unilever contro Facebook Il titolo potrebbe essere questo - nicolazamperini : Unilever contro Facebook Il titolo potrebbe essere questo - giulybottino : Retweeted Unilever Italia (@UnileverItalia): Il 1 Febbraio si è tenuto l’evento conclusivo della campagna... -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) New York, 12 feb. , aska, il secondo più grande inserzionista al mondo, ha avvertitoe Google che smetterà di faresulle loro piattaforme se non faranno di più per ...