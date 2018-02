Facebook | se i ragazzi non lo usano più

Facebook - 1.000 ragazzi incriminati per un video hot in Danimarca : La polizia danese ha annunciato che 1004 minori e adolescenti sono stati incriminati con l’accusa di diffusione di materiale pornografico per aver condiviso video sessuali di una 15enne. In Danimarca l’età minima per rapporti sessuali è 15 anni, ma è reato pubblicare materiale sessualmente esplicito riguardante minori al di sotto dei 18 anni. In base alla legge rischiano anche lunghe detenzioni. I sospetti – qualora giudicati ...