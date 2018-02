Fabrizio De André – Principe Libero : su Rai1 il film con Luca Marinelli : Fabrizio De André: il film con Luca Marinelli su Rai1 il 13 e 14 febbraio 2018 Fabrizio De André – Principe Libero è il titolo del nuovo film con Luca Marinelli che la RAI manda in onda martedì 13 e mercoledì 14 febbraio 2018 in prima serata su Rai1 (ore 21.20 circa). Il lungometraggio, diretto dal regista Luca Facchini, è uscito al cinema il 23 e 24 gennaio scorsi e finalmente ora approda anche nella programmazione della TV pubblica. Si ...

La fiction su Fabrizio De André raccontata da Luca Marinelli - Dori Ghezzi e Valentina Bellè : “Il lato umano del Principe Libero” : Luca Marinelli a Che tempo che fa ha presentato la fiction Il Principe Libero, un biopic su Fabrizio De André, insieme a Valentina Bellè e Dori Ghezzi. La miniserie, trasmessa in due puntate il 13 e il 14 febbraio su Rai1, racconta le tappe più importanti della vita artistica e personale del cantautore italiano. Al programma di Fazio, Ghezzi ha raccontato le genesi della miniserie, spiegando che la sua intenzione era di presentare un lato ...

Fabrizio De André Principe libero - su Rai1 il biopic del poeta della canzone italiana : Dopo essere sbarcato al cinema il 23 e 24 gennaio scorsi, arriva in tv il 13 e 14 febbraio in prima serata su Rai1 Fabrizio De André. Principe libero, il biopic dedicato al poeta della canzone italiana, che racconta l’avventura umana di un artista che ha segnato la storia della canzone e della cultura italiana. Una co-produzione di Rai fiction e di Bibi Film per la regia di Luca Facchini. Fabrizio De André Principe libero, il cast A ...

Su Rai1 la fiction su Fabrizio De André - Luca Marinelli ne Il Principe Libero : trama e programmazione : Dopo esser approdata al cinema, la fiction su Fabrizio De André sbarca anche in tv: Il Principe Libero sarà trasmesso su Rai1 in due serate, il 13 e il 14 febbraio. La miniserie, frutto di una co-produzione Rai fiction e Bibi Film, ripercorre le fasi salienti della vita del poeta-menestrello, attraverso le sue canzoni più celebri (tra queste, Marinella, Canzone dell'amore perduto, Il pescatore e Canzone del maggio) e i personaggi che hanno ...

Dori Ghezzi : "Il motto di Fabrizio De Andrè è racchiuso nel Cantico dei drogati" : "Il messaggio di Fabrizio è nascosto nei versi. Lui non indica soluzioni. Non è mai giudicante, non è mai moralista. Racconta di cose che il suo stile e la sua timbrica rendono subito importanti e lascia chi ascolta trarre le conclusioni". Sulle pagine del Corriere della sera, Dori Ghezzi ricorda Fabrizio De Andrè: il suo primo incontro, la sua musica, la sua unicità. Il motto del cantautore scomparso, dice ...

