Fabrizio De André | il Principe Libero arriva in Tv

Blastingnews

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Sembrava impossibile rielaborare in pellicola l'estro creativo e la vita diDe André, l'indiscutibile poeta musicale che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cantautorato mondiale. Una sfida da far tremare i polsi a tutti gli amanti della buona musica, dunque, quella messa in atto da Luca Facchini, regista del filmDe André. #, gia' presentato in anteprima nelle sale cinematografiche tra il 23 e il 24 Gennaio VIDEOe che, suddiviso in due puntate, andra' in onda da domani, su Rai 1. Luca Marinelli èDe André A vestire i panni del mostro sacro della musica italiana è #Luca Marinelli, classe 1984, il cui talento è stato gia' riconosciuto e apprezzato dal mondo cinematografico per le sue interpretazioni magistrali, come quella che l'ha visto protagonista nei film Lo chiamavano Jeeg Robot e Non essere cattivo. Tra le reticenze e le ...