EU-ASE e Kyoto Club si appellano al Ministro Calenda | 48 ore perché la saggezza prevalga

meteoweb.eu

: RT @Kyoto_Club: Kyoto Club e @EUASE chiedono a @CarloCalenda di esprimere parere favorevole alle disposizioni per impegno vincolante a live… - FranFerrante : RT @Kyoto_Club: Kyoto Club e @EUASE chiedono a @CarloCalenda di esprimere parere favorevole alle disposizioni per impegno vincolante a live… - FranFerrante : RT @Kyoto_Club: @EUASE e Kyoto Club chiedono a @CarloCalenda di esprimere parere favorevole a disposizioni su impegno vincolante e monitora… - GiaSilvestrini : RT @Kyoto_Club: Kyoto Club e @EUASE chiedono a @CarloCalenda di esprimere parere favorevole alle disposizioni per impegno vincolante a live… -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) In una lettera aldello Sviluppo Economico Carlo, firmata da Monica Frassoni, Presidente Di European Alliance To Save Energy,e EU-ASE chiedono al titolare di Via Molise di assumere una posizione favorevole sulla Direttiva sull’ Efficienza Energetica (EED) e sul Regolamento sulla Governance dell’Unione Energetica 2030 per guidare la transizione energetica dell’UE. Il 14 febbraio prossimo il Consiglio dei Rappresentanti permanenti presso la UE, COREPER, si riunisce a Bruxelles per conferire il mandato per il Trilogo alla Presidenza del Consiglio UE della Bulgaria per i negoziati sulle proposte di revisione della Direttiva Efficienza Energetica e Governance 2030. “In vista di questa importante riunione”, specifica nella lettera Monica Frassoni, “siamo allarmati dalla recente posizione espressa dall’Italia sugli emendamenti del Parlamento Europeo ...