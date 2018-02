Energia | via libera da Bruxelles ad acquisizione di Mátra da parte di EPH

Energia - via libera da Bruxelles a meccanismi per garantire sicurezza su approvvigionamenti : Via libera dalla Commissione europea ad alcuni meccanismi di regolazione della capacità proposti da Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia e Polonia . Alla luce delle norme UE sugli aiuti di Stato, ...

Manifesto per l’Energia del futuro : al via la roadmap di incontri sul territorio : Al via, oggi, a Bologna, il ciclo di incontri territoriali promosso dal “Manifesto per l’energia del futuro” e rivolto alle associazioni di consumatori facenti parte del progetto, al fine di illustrare le opportunità della liberalizzazione del mercato dell’energia, alla luce della fine del regime di maggior tutela prevista per il prossimo luglio 2019. Una roadmap che toccherà dieci città italiane tra cui Bologna, Milano, Torino, Napoli, Palermo ...

Energia : via libera dall’Unione Europea - il gasdotto Italia-Malta si farà : Via libera dei 28 a 3,7 milioni di euro per lo studio del progetto di gasdotto tra Italia e Malta, proposti dalla Commissione Ue. Questi rientrano nel pacchetto di fondi della Connecting Europe Facility per le infrastrutture energetiche – gas ed elettricita’ – da 387 milioni per un totale di 17 progetti nei 28. Di questi, 8 sono nel settore dell’Energia elettrica (per 680 milioni targati Ue) e 9 nel settore del gas (193 ...

Energia green da rifiuti e reflui - al via progetto Reef 2W : Energia green da rifiuti e reflui per arrivare alla ‘neutralità energetica’ degli impianti di depurazione e smaltimento. E’ partito di recente il progetto europeo Reef 2W che vede l’Enea capofila con 11 centri di ricerca e imprese fra cui il colosso francese Veolia Water e il Kompetenzzentrum Wasser Berlin partecipato dall’utility dell’acqua Berliner Wasserbetriebe/Berlinwasser Holding GmbH, una delle maggiori d’Europa, e dalla ...