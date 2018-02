Elezioni | non si parla di ambiente | appello degli scienziati

Elezioni - Di Pietro : “Non voterò centrosinistra. Berlusconi querela Di Battista? Glielo sconsiglio” : “Chi voterò alle Elezioni? Questo me lo tengo per me, ma non voterò certamente il centrosinistra. Sono dell’area del centrosinistra, sono tra i fondatori dell’Ulivo. Ma questo centrosinistra non lo voto”. Lo annuncia ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’ex leader dell’Idv, Antonio Di Pietro, che spiega: “Dal 5 marzo, però, vorrei contribuire a ricostruire il centrosinistra. Come potrei, tra l’altro, votare il Pd? Per sposarsi ...

Piefrancesco Favino/ "Non faccio politica" ma il monologo a Sanremo irrompe nelle Elezioni 2018 : Piefrancesco Favino risposte alle polemiche politiche (e non) nate dopo il commovente monologo sull'immigrazione nella finale di Sanremo 2018: "Non faccio politica"(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:10:00 GMT)

Elezioni - Franceschini : grosse koalition? In Italia non funziona : Roma, 12 feb. , askanews, 'La grande coalizione in Italia non sta in piedi. Non è come in Germania, dove ci sono delle trattative, un accordo programmatico e poi al governo si realizza il programma. ...

Elezioni - Stop Ttip e associazioni ai candidati : "No Ceta o non vi votiamo" : La campagna punta a continuare 'l'azione capillare che ha bloccato la ratifica del Ceta nel 2017 e rimette al centro gli impatti sull'economia, la società e l'ambiente di tutti i trattati simili a ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : centrodestra al 36 ma Salini-Berlusconi-Meloni non ‘crescono’ più : SONDAGGI politici elettorali verso ELEZIONI 2018: Intenzioni di voto e analisi, centrodestra al 36% è avanti ma non cresce più. Le ultime notizie su Regionali Lombardia, Fontana avanti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 05:26:00 GMT)

Elezioni Lazio - Lombardi : “Mi preoccupa più chi non può curarsi del fascismo. Accogliere più turisti e meno migranti” : Nel Lazio la preoccupazione è più per chi non può curarsi che per il fascismo. E, se si parla di accoglienza, bisogna “Accogliere più turisti e un po’ meno migranti”. Roberta Lombardi, ospite di Faccia a Faccia su La7, parla di destra, sicurezza, politiche sociali e fascismo. “Io sono una persona con i miei valori – dice al conduttore Giovanni Minoli – Lotto da tempo per il diritto alla casa, c’è chi lo ...

Elezioni - Berlusconi : “Mai accordi con Pd - anche se non è più comunista. Non sono come Renzi : se dico una cosa la faccio” : “Il Partito Democratico non è più comunista“. Dopo ventiquattro anni, cade il mantra che, disse una volta, sarebbe invece durato “oggi e per sempre”. È però l’unico risultato raggiunto da Matteo Renzi. “Era l’uomo nuovo, ma ha commesso troppi errori”, dice. E suggerisce anche la mossa all’avversario: “Deve cambiare il nome del partito in socialdemocratico“. Per il resto, mai ...

Elezioni - Renzi : 'Se il Pd non vince il problema è per l'Italia' : "Se non vince il Pd, questo non è un problema per il Pd, ma per l'Italia ". Matteo Renzi esorta così gli iscritti, in vista degli ultimi venti giorni di campagna elettorale, a operare per favorire la ...

Elezioni - Carofalo - Potere al popolo - : 'Siamo popolari non populisti' : E per noi le biografie delle persone contano: lui è l' incarnazione dell'arroganza della politica , del fregarsene dei bisogni di chi dovrebbe rappresentare'. Questo il giudizio di Carofalo sul ...

Elezioni - V.Boccia : troppe promesse a vuoto - non smontare riforme : Roma, 11 feb. , askanews, - La campagna elettorale è "tutta giocata su redistribuzione e promesse quando invece il mondo reale è ben più complesso". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "Non si guarda alla bontà delle misure delle scelte ma a chi le fa. ...

Ue - Boccia : debolezze post-Elezioni non depotenzino Italia : Verona, 10 feb. , askanews, - Le eventuali "debolezze" politiche create dalle elezioni del 4 marzo non devono depotenziare il ruolo dell'Italia in Europa. Lo ha affermato il presidente di ...

Elezioni - Visco : “Il nuovo governo non lasci dubbi sui conti pubblici” : Elezioni, Visco: “Il nuovo governo non lasci dubbi sui conti pubblici” APpello del Governatore di Bankitalia al futuro governo perché prosegua nella direzione tracciata della riduzione del deficit e del rispetto dei vincoli europei. continua a leggere L'articolo Elezioni, Visco: “Il nuovo governo non lasci dubbi sui conti pubblici” sembra essere il primo su NewsGo.