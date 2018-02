Elezioni | Meloni | “Fratelli d’Italia vuole cacciare direttore del Museo egizio? Una

SONDAGGI Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : centrodestra al 36 ma Salini-Berlusconi-Meloni non ‘crescono’ più : SONDAGGI politici elettorali verso ELEZIONI 2018: Intenzioni di voto e analisi, centrodestra al 36% è avanti ma non cresce più. Le ultime notizie su Regionali Lombardia, Fontana avanti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 05:26:00 GMT)

Elezioni 2018 - Meloni a Sky TG24 : 'Il fascismo è morto' | : La leader di Fratelli d'Italia a "L'Intervista" di Maria Latella: "Il no di Salvini e Berlusconi alla manifestazione anti-inciuci non mi fa ben sperare". IL VIDEO INTEGRALE

Elezioni : Meloni a Boldrini - con Fdi al governo subito politiche natalità : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Tranquilla Presidente, una volta che Fratelli d’Italia sarà al governo, grazie alle nostre politiche per la natalità non ci sarà bisogno di alcuna sostituzione. #VotaGiorgiaMeloni”. è quanto scrive il Presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier Giorgia Meloni su Twitter, rispondendo ad un tweet di Laura Boldrini che affermava la necessità di accogliere un congruo numero di ...

Elezioni - Meloni : “A Roma manifestazione per vincolo di mandato. Alleati? Colpita dalla loro assenza” : “Cosa c’entra il populismo con la gente esasperata. È importante essere tra la gente per far capire che i politici non sono tutti uguali, non siamo una razza. Non avrò mai paura di camminare in mezzo alla gente. Purtroppo la legge elettorale non ha aiutato ad evitare le liste di impresentabili. Spero che Berlusconi non si allei con Renzi. Il 18 febbraio a Roma ci sarà una manifestazione di FdI dove i candidati si assumeranno ...

Elezioni - Meloni : “Salvini ha ragione. Islam incompatibile con la nostra cultura” : “Noi vogliamo come Fdi essere coerenti: per fare governi d’inciucio i voti nostri non ci saranno mai. Andremo in piazza contro l’inciucio e spiace che gli alleati non ci seguiranno. Sul condono edilizio penso che faccia parte delle sparate avveniristiche di questa campagna elettorale: purtroppo tante pratiche giacciono nelle amministrazioni pubbliche. Noi vogliamo riqualificazioni e sostituzioni edilizie, ma anche la tutela ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Con governo Berlusconi e Lega avete fatto la più grande sanatoria di clandestini” : Confronto sul tema immigrazione a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Credo che lei faccia parte della stessa coalizione di Berlusconi e di Salvini” – esordisce Scanzi – “E allora, visto che lei giustamente parla di responsabilità delle istituzioni anche per il centrosinistra, le vorrei ricordare quello che lei già sa benissimo. Lei sostiene di avere ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Senza Berlusconi non andate da soli neanche in bagno”. “Senza di lui non sapreste di cosa parlare” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Casus belli: l’alleanza tra Berlusconi e la candidata alla presidenza del Consiglio. “Io non ricomincio da Berlusconi, ma da Giorgia Meloni” – precisa la presidente di FdI, rispondendo al conduttore Giovanni Floris – “Siete voi giornalisti a dire che il centrodestra ricomincia da Berlusconi. Io sono ...

Elezioni E PENSIONI/ Meloni : 41 anni di contributi e 60 di età devono bastare (ultime notizie) : Riforma PENSIONI, ultimissime. Meloni: 41 anni di contributi e 60 di età devono bastare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 31 gennaio(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:56:00 GMT)

Elezioni - Meloni : “Posso fare la premier. M5s? Flaconi con vuoto a rendere - dicono tutto e il contrario” : “Credo ragionevolmente di poter ambire alla poltrona di presidente del Consiglio. Nessuno mi prende sul serio ma nessuno mi prendeva sul serio anche quando a 29 anni mi sono trovata a presiedere la Camera alla mia prima legislatura nelle vesti di vicepresidente”. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) da Giorgia Meloni, leader e candidata di Fratelli d’Italia alla presidenza del Consiglio. “Sto lavorando perché Fdi possa essere ...

Elezioni - Meloni (FdI) : “Tajani? Non è il nostro candidato. Berlusconi dica i nomi prima del voto” : prima boccia l’ipotesi Tajani premier, evocata da Berlusconi, poi Giorgia Meloni smentisce pure di aver parlato con lo stesso leader di Forza Italia e con Salvini di due altri possibili candidati per Palazzo Chigi. “Io gioco a carte scoperte, se fossi in Berlusconi dichiarerei prima i nomi, in modo che gli elettori li conoscano, come ha fatto Fratelli d’Italia“, ha rivendicato la leader del partito, replicando ...

Elezioni - Meloni : 'Nostri candidati firmeranno vincolo di mandato' : "In questa legislatura un parlamentare su tre ha cambiato partito. Ci sono stati ben 564 cambi di casacca. Noi vogliamo che i nostri candidati giurino davanti agli italiani che il loro mandato non ...

Silvio Berlusconi - programma Elezioni 2018/ Sondaggi - firma con Salvini e Meloni : “no appello per gli assolti” : Silvio Berlusconi, programma Elezioni 2018 firmato con Salvini e Meloni: Sondaggi e promesse, "flat tax al 23%, niente appello per chi è assolto nei processi". Ospite a Mattino 5(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Elezioni : Berlusconi - Salvini e Meloni firmano programma centrodestra - : Tra i punti dell'accordo, l'azzeramento della legge Fornero. Intanto da stamattina a domenica si depositano al Viminale i simboli per il voto del 4 marzo