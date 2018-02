ELEZIONI E RIPRESA Industria 4 0 e le riforme da completare per la crescita

ELEZIONI E FINANZA/ Ci sono 30 miliardi per la ripresa : ai partiti non interessano? : L’Italia resta ancora al traino della ripresa altrui. Occorre quindi mettere in atto un’operazione per stimolare la domanda interna. CARLO PELANDA spiega in che modo(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 06:00:00 GMT)FINANZA/ Così Francia e Germania possono sfasciare l'Europa, di C. Pelandaripresa?/ La spinta della Bei alle imprese (e a lavoro), di A. Ruffo