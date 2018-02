Elezioni - con effetto Sanremo in calo su social interesse media e pubblico : Circa i temi più sentiti da organi di informazione e pubblico social il maggior interesse è generato per la cronaca della campagna elettorale che raggiunge, come tema, il 53,9% dell'interesse dei ...

Elezioni - Di Pietro : “Non voterò centrosinistra. Berlusconi querela Di Battista? Glielo sconsiglio” : “Chi voterò alle Elezioni? Questo me lo tengo per me, ma non voterò certamente il centrosinistra. Sono dell’area del centrosinistra, sono tra i fondatori dell’Ulivo. Ma questo centrosinistra non lo voto”. Lo annuncia ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’ex leader dell’Idv, Antonio Di Pietro, che spiega: “Dal 5 marzo, però, vorrei contribuire a ricostruire il centrosinistra. Come potrei, tra l’altro, votare il Pd? Per sposarsi ...

Elezioni : Grasso - contratti forze ordine e scuola solo in prossimità urne : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - "Le forze dell'ordine devono aumentare l'organico. Di recente, ho visto che sono stati aumentati gli stipendi, sempre in concomitanza con le Elezioni. Forse dovremmo farle più spesso. Lo stesso è accaduto per la scuola". E' quanto dice il leader di Liberi e Uguali Piet

Elezioni - Brunetta (Forza Italia) : “Renzi dice di avere un rapporto platonico con Berlusconi? Ormai è fuori di testa” : “Se saremo in piazza con Fratelli d’Italia e Lega il 24 febbraio? Basta con questa logica del chi c’è e chi non c’è alle manifestazioni. Io manifesto per, non contro qualcuno. In Veneto vado a iniziative organizzate sempre dal centrodestra unito con rappresentanti di tutte le forze alleate. Su Macerata col questore Minniti ha combinato l’ennesimo pasticcio della sinistra in questi anni, per fortuna rimarrà ministro ...

Elezioni : Grasso - contratti forze ordine e scuola solo in prossimità urne : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – “Le forze dell’ordine devono aumentare l’organico. Di recente, ho visto che sono stati aumentati gli stipendi, sempre in concomitanza con le Elezioni. Forse dovremmo farle più spesso. Lo stesso è accaduto per la scuola”. E’ quanto dice il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso a Palermo dove ha incontrato la stampa. L'articolo Elezioni: Grasso, contratti forze ordine e scuola ...

Elezioni in vista - esplode l'ironia social : manda la tua foto con l'hashtag #Tgcom24votarellum : Sul web proliferano gruppi e account satirici sui candidati e le loro promesse: pubblica anche tu una battuta o vignetta e la vedrai pubblicata su Tgcom24

Elezioni : Grillo - con psiconano Berlusconi precipitati in mare ignoranza : Roma, 12 fef. (AdnKronos) – Nel giorno in cui ricorre il duecentoquattordicesimo anniversario della morte “del più grande gigantesco nano della storia, Emmanuel Kant”, Beppe Grillo, dal suo blog, celebra il filosofo tedesco e punge Silvio Berlusconi. Kant “era del M5S”, scherza Grillo, “è lui che l’ha inventato, noi siamo dei piccoli principianti che andiamo avanti”, mentre “oggi”, dice ...

Elezioni : Grasso - alleanza con M5S? Hanno posizioni troppo ondivaghe : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - "Ho sempre detto che il M5S è in una fase di mutazione genetica e tende a rassicurare chiunque". Lo ha detto il Presidente del Senato, Pietro Grasso, rispondendo a Palermo ai giornalisti che gli chiedono se Liberi e Uguali è disponibile a un'alleanza con il M5S. "Ricor

Elezioni 2018 - programmi a confronto su ambiente e energia : Ilva, Taranto (crediti: mafe de baggis – CC) Se vogliamo trovare dei punti in comune trasversali tra i partiti italiani, su ambiente e energia ce ne sono parecchi. Almeno a parole. E almeno stando ai propositi (molto) generali. Esaminando i programmi per le prossime Elezioni dei partiti e movimenti in campo, rispetto ai temi ambientali ed energetici emergono due concetti chiave: green economy ed economia circolare. Si spinge cioè verso ...

Elezioni - Siclari : 'container - infrastrutture - occupazione : così faremo risorgere il Porto di Gioia Tauro' : Il tempo dell'attesa, della noncuranza politica ha già prodotto eccessivi danni. Ecco perché anche le preoccupazioni espresse dai lavoratori dell'indotto non ci possono lasciare indifferenti. Le ...

Elezioni 2018 - FdI contro direttore Museo Egizio : se governiamo va via - : Fratelli d'Italia annuncia: "Se noi al governo, rimozioni automatiche da incarichi ministeriali". Attacco a Christian Greco, che dirige il Museo torinese, con cui Meloni si è scontrata su un'...

Elezioni - dimenticatevi i programmi e guardate alle persone. Guida al voto consapevole per evitare gli impresentabili : Pubblichiamo qui di seguito l’introduzione, rivista dall’autore, de Il vecchio che avanza – I fatti, le storie, i protagonisti. Guida informata per un voto consapevole (edizione chiarelettere), il nuovo libro del direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, da oggi in tutte le librerie italiane. Il vecchio che avanza non vuole convincervi a votare per questo o quel partito. Su chi mettere la croce lo deve decidere solo il cittadino. Il ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : centrodestra al 36 ma Salini-Berlusconi-Meloni non ‘crescono’ più : SONDAGGI politici elettorali verso ELEZIONI 2018: Intenzioni di voto e analisi, centrodestra al 36% è avanti ma non cresce più. Le ultime notizie su Regionali Lombardia, Fontana avanti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 05:26:00 GMT)

Elezioni - incontro col viceministro dello Sviluppo economico Teresa Bellanova : In vista delle Elezioni politiche del 4 marzo sarà a Forlì Teresa Bellanova, viceministro dello Sviluppo economico e candidata al Senato della Repubblica nel collegio plurinominale che comprende anche ...