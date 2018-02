Elezioni alla tedesca

Elezioni : Lagalla - da M5S polemiche strumentali : Palemro, 12 feb. (AdnKronos) - "Pur comprendendo ?la preoccupante fibrillazione pre-elettorale dei deputati ?5 stelle all'Ars, unitamente alla loro invincibile tendenza a strumentalizzare ?e polemizzare? senza plausibili ragioni, desidero personalmente tranquillizzarli sulla continuità dell’azione d

Elezioni - così la Lega prova a prendersi il Sud : il mix di riciclati e volti nuovi può valere 25 seggi dall’Umbria alla Sicilia : riciclati, due acquisti dalla destra dura e pura del Movimento per la Sovranità, ultracattolici, facce pulite, una spruzzata di gioventù. Un pot-pourri con una sola linea guida: i marchigiani nelle Marche, i calabresi in Calabria e i sardi in Sardegna. Perché il radicamento nei territori meno agevoli è appena iniziato e bisogna portarlo avanti. Non importa come, conta la sostanza. Matteo Salvini era stato chiaro: “Certamente presenteremo ...

Elezioni 2018 - l'agenda : dalla campagna elettorale allo spoglio - : Verso il voto: tutte le prossime tappe, fino allo scrutinio e alla prima riunione del nuovo Parlamento, dell'Election day. Il 4 marzo si voterà per le Politiche e, in Lazio e Lombardia , anche per le ...

Elezioni - Meloni : “A Roma manifestazione per vincolo di mandato. Alleati? Colpita dalla loro assenza” : “Cosa c’entra il populismo con la gente esasperata. È importante essere tra la gente per far capire che i politici non sono tutti uguali, non siamo una razza. Non avrò mai paura di camminare in mezzo alla gente. Purtroppo la legge elettorale non ha aiutato ad evitare le liste di impresentabili. Spero che Berlusconi non si allei con Renzi. Il 18 febbraio a Roma ci sarà una manifestazione di FdI dove i candidati si assumeranno ...

Elezioni : Agenzie viaggio - i padovani non rinunceranno alla montagna (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma dove andranno i padovani? “Le montagne del nostro Paese – continua Reverenna - sono quelle preferite sia da chi le vacanze se le confeziona sul web, sia da quelli che vengono in agenzia per non rischiare brutte sorprese. Solo un risicato cinque per cento di coloro che

Elezioni : Agenzie viaggio - i padovani non rinunceranno alla montagna : Padova, 9 feb. (AdnKronos) – Le Elezioni? Stanno rallentando persino la voglia di vacanza. ‘Sia chiaro ‘ prevede Giancarlo Reverenna, presidente delle Agenzie di viaggio della Fiavet Ascom Confcommercio di Padova ‘ si tratta di un leggero arretramento documentato da un’indagine commissionata dalla nostra Confcommercio, ma gli indicatori economici restano positivi e per questo ritengo che il 2018 possa essere un anno ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Voto senza maggioranza : Governo tecnico ‘alla Monti’ bocciato dal 55% degli elettori : Sondaggi politici elettorali, verso le Elezioni 2018: analisi sulla campagna elettorale, Regionali Lombardia con Fontana in vantaggio al 43%. Intenzioni di Voto su coalizioni nazionali(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Elezioni - Renzi sfrattato a Firenze dalla fiera della cioccolata : Non bastavano i sondaggi non proprio promettenti. Ora contro Matteo Renzi ci si mette anche la cioccolata. Meglio: la fiera del cioccolato artigianale che si svolge a Firenze dal 2 all11 marzo. Il ...

Elezioni - Salvini : surreale parlare di allarme fascismo : Roma, 5 feb. , askanews, 'Il problema è la mancanza di regole e controlli. Qualcuno intende per fascismo e razzismo la richiesta di regole e di rispetto delle leggi? Questo qualcuno andrebbe ...

Elezioni - Romani : 'Vicinissimi alla vittoria - Tajani sarebbe premier di grande prestigio' : 'Non mi strapperà mai questa mattina una parola sulle larghe intese, lavoriamo e siamo vicinissimi alla vittoria. In Senato c'è già la maggioranza, alla Camera ci mancano 7 deputati'. Lo dice Paolo ...

Elezioni - Di Maio : “Dessì rinuncia alla candidatura”. All’aspirante premier 409 voti dalle Parlamentarie : “Ho sentito Dessì, ha convenuto che non fosse giusto continuare a farsi strumentalizzare e ha deciso di fare un passo indietro rinunciando a candidarsi“. Lo ha detto, a Palermo, il candidato premier dell’M5S Luigi Di Maio. “Ho assistito a una violenza inaudita contro il movimento e mi fa piacere che Emanuele Dessì abbia fatto questa scelta per proteggere il M5S e la sua famiglia da strumentalizzazioni”, ha aggiunto a ...

Elezioni - nel Pd già si pensa al “dopo Renzi”. Vox tra i militanti : “Se andiamo sotto il 25%? Gentiloni o Zingaretti alla segreteria” : Nel tardo pomeriggio di ieri, allo ‘Spazio Altraeconomia’ a Roma, il Pd ha apertura la campagna elettorale con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Un incontro riservato a volontari, militanti ed iscritti del partito di Roma e del Lazio. Gentiloni, candidato al collegio Lazio-1 e Zingaretti, in corsa per il secondo mandato da Presidente delle Regione, tra i pochi a guidare ...

Perché Grillo si fa un nuovo blog alla vigilia delle Elezioni? : Decine di migliaia di utenti e centinaia di migliaia di visualizzazioni sono numeri comunque grossi, specialmente se rapportati al sistema Italia, piuttosto che al mondo intero. Il dominio ...