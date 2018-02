Editoria | Ali-Confcommercio | parte dal Veneto la controffensiva all’e-commerce

Apple Music ha un nuovo capo Editoriale - il giornalista Alex Gale - : Alex Gale Lanciato a giugno del 2015, il servizio di Musica in streaming di Apple ha attualmente superato i 36 milioni di abbonati: entro la prossima estate si prevede che supererà Spotify ...

L'industria videoludica italiana deve riconoscere il suo passato se vuole costruire un futuro - Editoriale : La storia culturale italiana è ricca e distinta e comprende secoli di grande musica, letteratura, film e arte. Basta visitare qualsiasi delle grandi città del Paese e la dimostrazione di tale tradizione (così come l'orgoglio italiano di farne parte) è ovunque si guardi.La stessa cosa non può essere detta per i videogiochi, un medium relativamente giovane che, ciononostante, ha dato vita a grandi industrie e vibranti comunità creative in tutto il ...

Comunicato – Un azionista di minoranza dell’Editoriale Il Fatto si candida con Forza Italia : lascerà l’azienda : Apprendiamo dalle agenzie di stampa che Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta e azionista di minoranza della Società editoriale Il Fatto Spa con il 4% delle quote (acquisite a suo tempo dal nostro socio storico Francesco Aliberti e senza alcun incarico operativo), ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni con Forza Italia. Intendiamo tranquillizzare i nostri lettori sulla assoluta incompatibilità con la nostra società editoriale per ...

Elena Ferrante sarà Editorialista del Guardian : “Avrà una rubrica dove condividerà i suoi pensieri su vari argomenti” : Elena Ferrante diventerà editorialista del Guardian. L’autrice che nasconde la propria identità dietro uno pseudonimo avrà, spiega lo stesso giornale, una “rubrica settimanale per la rivista “Weekend’ del Guardian, dove condividerà i suoi pensieri su una vasta gamma di argomenti, tra cui l’infanzia, l’invecchiamento, il genere e, nel suo articolo di debutto, il primo amore”. Gli articoli di Ferrante saranno scritti ...

Elena Ferrante diventa Editorialista di Guardian Weekend : Elena Ferrante diventa editorialista di Guardian Weekend. A darne notizia è lo stesso giornale spiegando che nella sua rubrica settimanale una delle più vendute scrittrici italiane, autrice del famosissimo ciclo de "L'Amica geniale", "condividerà i suoi pensieri su una vasta gamma di argomenti: ogni settimana - ha detto l'editrice Melissa Denes - scriverà un pezzo personale, coprendo soggetti dal sesso ...

Elena Ferrante diventerà Editorialista fissa del Guardian : La scrittrice Elena Ferrante, autrice di romanzi di grande successo in tutto il mondo, avrà una rubrica fissa sul Guardian. Ferrante usa uno pseudonimo e la sua identità non è nota; i suoi articoli usciranno ogni settimana per l’edizione del The post Elena Ferrante diventerà editorialista fissa del Guardian appeared first on Il Post.

Dal Mundialito ai Mondiali - Mediaset anticipa la sua offerta Editoriale per Russia 2018 : Tutte le 64 partite della Coppa del Mondo FIFA 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana: Mediaset offrirà ai suoi telespettatori gratuitamente e in esclusiva l’evento sportivo più importante del 2018. E oltre che in Italia, “Russia 2018” sarà visibile in diretta anche sulle reti spagnole del Gruppo Mediaset, primo e unico polo televisivo europeo di tv in chiaro. Le squadre ...

L'Editoria "brucia" 2 miliardi E i ricavi digitali restano mini : In cinque anni i nove editori italiani, a cui fanno riferimento i maggiori quotidiani, hanno visto evaporare un quarto dei ricavi (il calo mondiale è stato dell'8,4%) e hanno perso complessivamente 2 ...

Mediobanca : Editoria Italia - rallenta la flessione dei ricavi : Nel mondo dell'editoria mondiale - le cui tre piazze principali sono USA, Giappone e Germania - sta cambiando il modello, che passa da un paradigma centrato sulla pubblicità a uno focalizzato sulla ...

Editoria : in Italia e Francia editori guadagnano e investono meno - ma costo quotidiani minore (R&S Mediobanca) : I quotidiani europei sono mediamente più cari di quelli Italiani: ad esempio la singola copia del francese Le Monde costa 2,40 euro, quella del tedesco Handelsblatt 2,80 euro.

Il Fondo per l'Editoria salva 190 settimanali diocesani - il Papa ringrazia la 'benevolenza' del governo Gentiloni : Per salvare un settore che la Cei ritiene strategico e per comunicare temi spirituali in un mondo ormai cacofonico dove le voci minoritarie vengono livellate al basso, è necessario il sostegno ...

La trasparenza del sistema Editoriale italiano : di Ruben Razzante, professore di Diritto dell'informazione Il principio della trasparenza è un principio largamente assente nel mondo dell'editoria italiana. Si parla da sempre della mancanza di editori puri, cioè di soggetti che vivono di informazione, che studiano i modelli di business dell'informazione in altri Stati e cercano di riprodurli in Italia cercando di guadagnare con i mezzi di informazione, quindi senza coltivare interessi extra ...