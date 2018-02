Durante la consegna del Tapido d' oro | Monte ' beccato' con la Rodriguez

Siracusa - corriere aggredito da tre cani muore Durante una consegna. Forse un attacco di cuore : Un corriere di 55 anni è morto dopo esser stato aggredito da tre cani durante una consegna in un agriturismo a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Saranno i rilievi e l’autopsia a stabilire le cause del decesso: l’uomo presentava evidenti segni di morsi su un polpaccio e sulle braccia, ma non in punti vitali. Secondo alcuni testimoni, il fattorino soffriva di patologie cardiache e non si esclude che, alla vista dei ...