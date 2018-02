Don Matteo all' Abbazia di San Pietro in Valle

Anticipazioni Don Matteo 11 : trama della quinta puntata del 15 febbraio 2018 Video : Chi segue attentamente Don Matteo 11 [Video] sa che il quinto appuntamento della fiction è stato rinviato al 15 febbraio in prima serata, per dare spazio al Festival della canzone italiana - Sanremo 2018. I fan della popolare serie però hanno ricevuto un bellissimo regalo: il Maresciallo Cecchini, interpretato dall'attore messinese Nino Frassica, è stato ospite nella terza serata della manifestazione canora. Inizialmente i telespettatori erano ...

Nino Frassica a Sanremo 2018 nel nome di Don Matteo (video) : interrogatori e indagini per la “morte” di Memo Remigi : Nino Frassica a Sanremo 2018 arriva come un uragano proprio in chiusura di questa lunga, terza, serata tra gli ospiti non canori della 68esima edizione del Festival. L’attore siciliano sale sul palco non solo per un momento tutto suo ma anche per rinnovare l'appuntamento con Don Matteo 11 (oggi non in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo). Proprio vestito da Carabiniere l'attore fa il suo ingresso all'Ariston alla fine ...

La quinta puntata di Don Matteo 11 in onda il 15 febbraio dopo lo stop di Sanremo : promo e anticipazioni : La quinta puntata di Don Matteo 11 è slittata al 15 febbraio, a causa della messa in onda di Sanremo 2018, in programmazione dal 6 al 10 febbraio su Rai1. L'amata fiction con protagonista Terence Hill ha lasciato il posto del consueto appuntamento del giovedì sera alla sessantottesima edizione della kermesse. Gli appassionati di Don Matteo, però, potranno vedere il Maresciallo Cecchini, al secolo Nino Frassica, nella terza serata del Festival di ...

Don Matteo 11 - quinta puntata : Seba e Alice capiranno di amarsi? : La quinta puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi intrighi e colpi di scena. Anna e Marco saranno sempre più vicini mentre Alice e Seba non riusciranno a reprimere i loro sentimenti… L’amata fiction Rai con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica salterà una settimana, in vista del Festival di Sanremo programmato dal 6 al 10 febbraio. Il quinto appuntamento quindi andrà in ...

SANREMO 2018 / Da Don Matteo al Festival della Canzone italiana : Nino Frassica ospite della kermesse : Nino Frassica, reduce dal successo di Matteo, sarà ospite sul palco del Festival di SANREMO 2018 nella serata di giovedì. Ecco tutte le news sulla prestigiosa kermesse.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 05:48:00 GMT)

Non Dirlo al Mio Capo 2 in onda ad aprile dopo Don Matteo 11? Le ultime indiscrezioni : dopo due anni di attesa, Non Dirlo al Mio Capo 2 potrebbe andare in onda molto presto su Rai1. La fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada è stata accolta positivamente dal pubblico, chiudendo la prima stagione in bellezza, con una media di 6 milioni di spettatori e il 25% di share. Nei mesi scorsi, il set si è spostato da Roma a Napoli, dove sono state girate le 6 puntate (ovvero 12 episodi totali) componenti la seconda stagione. Le ...

Ascolti tv : Don Matteo sconfigge Checco Zalone e Iron Man : Un'altra vittoria su Rai1 per Don Matteo 11, che ha battuto Checco Zalone aggiudicandosi la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con 6.704.000 spettatori e uno share del 28.2%. In particolare, il ...

Ascolti tv - Don Matteo 11 batte Checco Zalone : Un’altra vittoria su Rai1 per Don Matteo 11, che ha battuto Checco Zalone aggiudicandosi la gara degli Ascolti nel prime time di giovedì 1 febbraio con 6.704.000 spettatori e uno share del 28.2%. In particolare, il primo episodio è stato seguito da 7.183.000 (share 27%) e il secondo ha raggiunto 6.323.000 (share 29.4%). La serie si riconferma così il programma più visto della giornata, ottenendo un nuovo successo sul pubblico giovane: tra ...

Don Matteo 11 - trama quinta puntata : anticipazioni 15 febbraio : Don Matteo 11 slitta al 15 febbraio: anticipazioni della quinta puntata Don Matteo 11 salterà una settimana. L’amata fiction di Rai1 con Terence Hill e Nino Frassica sarà infatti posticipata in vista del Festival di Sanremo. Claudio Baglioni sarà infatti protagonista dal 6 al 10 febbraio su Rai1, portando così la fiction della Lux Vide a slittare al 15 febbraio. Il pubblico affezionato della serie dovrà perciò attendere per vedere la ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni quinta puntata 15 febbraio 2018 : Stiamo per darvi le anticipazioni sulla quinta puntata di Don Matteo 11, ma prima vi ricordiamo che l'appuntamento con la fiction slitterà di una settimana e avrete già capito il perché: la prossima settimana, in televisione ci sarà spazio solamente per il Festival di Sanremo e quindi anche Don Matteo dovrà farsi da parte. Di conseguenza, la quinta puntata andrà in onda giovedì 15 febbraio 2018: ci sarà da attendere più del solito, ben due ...

Ascolti tv - 'Don Matteo' non si batte nemmeno con Checco Zalone : La certezza che Terence Hill, Nino Frassica e tutta la compagnia che compone la squadra di ‘Don Matteo’ registrino numeri da capogiro si è confermata anche ieri, con una

Ascolti TV | Giovedì 1 febbraio 2018. Don Matteo 28.2% - Zalone 13.1%. Costantino chiude al 3.2% - Santoro al 4%. MasterChef 3.9%-4.5% : Terence Hill Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.704.000 spettatori pari al 28.2% di share. Su Canale 5 Che Bella giornata ha raccolto davanti al video 3.090.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Le Spose di Costantino ha interessato 815.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Iron Man ha intrattenuto 1.498.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 M di Michele Santoro ha raccolto davanti al video 914.000 spettatori pari ad uno share ...