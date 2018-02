Dominik Windisch | medaglia di bronzo | chi è Olimpiadi Invernali 2018 | Pure

Olimpiadi 2018 : Dominik Windisch bronzo nel biathlon : Olimpiadi 2018: Dominik Windisch bronzo nel biathlon Una prova magistrale dell’azzurro, rovinata solo dall’unico errore all’ultimo sparo nel secondo poligono Continua a leggere L'articolo Olimpiadi 2018: Dominik Windisch bronzo nel biathlon sembra essere il primo su NewsGo.

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze degli azzurri nell’inseguimento. Dominik Windisch a cuor leggero - Lukas Hofer può attaccare : Il bilancio della squadra maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 può ritenersi già positivo quando si è disputata solamente la prova sprint. Dominik Windisch, infatti, ha raccolto una straordinaria medaglia di bronzo, che corona il lavoro di tutto il team negli ultimi anni. Da qui, gli azzurri possono prendere parte alle gare con maggiore leggerezza e senza eccessiva pressione, a partire dall’inseguimento di ...

Biathlon - Dominik Windisch : un lavoratore che regala sculture alla fidanzata e sa imparare dalle sconfitte : Dominik Windisch è il vincitore della medaglia di bronzo nella sprint olimpica del Biathlon ai Giochi Olimpici, la prima dell’edizione di PyeongChang2018 per l’Italia. In pochi però, esclusi gli appassionati della disciplina, conoscono l’alpino che oggi si è classificato terzo alle spalle del tedesco Arnd Peiffer e del ceco Michal Krcmar. Dominik proviene da Rasun Anterselva, così come Dorothea Wierer, anche se originaria di ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : di nuovo in pista per l'inseguimento - Dominik Windisch e Lukas Hofer puntano in alto - ma ... : IN TV La 12,5km ad inseguimento sarà trasmessa in diretta dalle ore 12.15 su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player e Premium Play. Vedremo se anche il palinsesto Rai riuscirà a ...

TG olimpico - edizione pomeridiana 11 febbraio : strepitoso bronzo di Dominik Windisch - prima medaglia per l’Italia! Che beffa per Dominik Fischnaller : IL TG olimpico, edizione DELLE 16.00 CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI DI PYEONGCHANG 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Fisi-Pentaphoto

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : di nuovo in pista per l’inseguimento - Dominik Windisch e Lukas Hofer puntano in alto - ma occhio a Fourcade! : Dopo le incredibili emozioni della 10km sprint (clicca qui per la cronaca) con la prima medaglia di PyeongChang2018 per i nostri colori, il bronzo di Dominik Windisch, si torna subito a gareggiare con la prova ad inseguimento. 12.5 chilometri (la gara prenderà il via alle 12.15 italiane, le 20.15 coreane) che, se possibile, ci regaleranno ancor più colpi di scena e intensità rispetto ad oggi. I motivi? Sono numerosi. In primo luogo vedremo se il ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : domani gli inseguimenti! Programma - orari e tv! Lisa Vittozzi e Dominik Windisch ci credono! : L’Italia vuole continuare a sognare con il Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il bronzo conquistato da Dominik Windisch nella sprint, gli azzurri saranno assoluti protagonisti anche nelle prove a inseguimento in Programma lunedì 12 febbraio. Tra le donne ci proverà Lisa Vittozzi: è sesta a 41 secondi dalla leader Laura Dahlmeier, con una prova di qualità al poligono può assolutamente puntare alle medaglie. Tutti ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di domenica 11 febbraio : capolavoro Dominik Windisch - che rimpianti per Dominik Fischnaller : E’ stata una giornata emozionante, nel bene e nel male, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli italiani. Dominik Windisch, 9: realizza la gara della vita, conquistando una medaglia di bronzo insperata nella sprint maschile di biathlon. Sugli sci è stato formidabile e questo lascia ben sperare in vista delle prossime gare, soprattutto per la staffetta mista. Certo, senza quell’errore ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Windisch - il bronzo della tenacia nel giorno più bello della carriera : La prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyoengChang 2018 porta la firma di Dominik Windisch e del Biathlon. Un bronzo nella sprint che apre nel migliore dei modi la spedizione della squadra azzurra in una delle discipline più affascinanti dell’intero programma a Cinque Cerchi, in cui già ieri nella prova femminile sia Dorothea Wierer che Lisa Vittozzi erano state in piena lotta per un posto sul podio. Windisch, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Windisch - il bronzo della tenacia nel giorno più bello della carriera : La prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyoengChang 2018 porta la firma di Dominik Windisch e del Biathlon. Un bronzo nella sprint che apre nel migliore dei modi la spedizione della squadra azzurra in una delle discipline più affascinanti dell’intero programma a Cinque Cerchi, in cui già ieri nella prova femminile sia Dorothea Wierer che Lisa Vittozzi erano state in piena lotta per un posto sul podio. Windisch, ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia 11^ grazie a Dominik Windisch! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia decima grazie a Dominik Windisch! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Il palmares di Dominik Windisch : due medaglie olimpiche - tutti i podi e le vittorie : Dominik Windisch si è letteralmente consacrato nella sprint di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro è salito sul podio in maniera inattesa sovvertendo i pronostici e ha regalato il primo alloro all’Italia in questa rassegna a cinque cerchi. Di seguito il palmares del 28enne di Rasun Anterselva alla seconda medaglia olimpica. Olimpiadi: Bronzo nella sprint a PyeongChang 2018 Bronzo nella staffetta ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dominik Windisch di bronzo : “Non ci credo - mi godo un sogno : non sento il freddo” : Dominik Windisch ha conquistato la prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro ha realizzato una vera e propria impresa mettendosi al collo il bronzo nella sprint di Biathlon: una prestazione da urlo del 28enne altoatesino che si è consacrato nella gara più importante della carriera. Buona prova anche da parte di Lukas Hofer che ha concluso in nona posizione. Queste le dichiarazioni che i ...