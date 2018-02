Domenica In : Benedetta Parodi assente sul palco dell'Ariston : Clamoroso colpo di scena a Domenica In durante lo speciale dedicato a Sanremo 2018! A condurre questo tradizionale evento sul palco dell'Ariston c'è solo Cristina Parodi e i fan si stanno domandando cosa è successo a Benedetta. C'entra forse qualcosa la lite avuta la scorsa settimana dietro le quinte [ VIDEO]? Andiamo subito a scoprirlo, ma prima vi diciamo che 'Chi' ha rivelato chi sarà la nuova conduttrice del programma! Ecco perché c'è solo ...

Domenica IN - Benedetta assente : ha bisticciato con Cristina? : Colpo di scena nella nuova puntata di Domenica IN, come anticipato, Benedetta Parodi non è presente in questo inizio di puntata. A condurre lo speciale Domenica In Sanremo 2018 dal Teatro Ariston è infatti la sola Cristina Parodi. Domenica IN, ennesimo litigio tra Benedetta e Cristina Parodi? L'assenza di Benedetta dal contenitore Domenicale della Rai ha stupito tutti ed ha subito creato un tram tram di commenti sui principali social network. ...

Domenica In : Benedetta Parodi non va all’Ariston con Cristina : Benedetta Parodi non partecipa alla puntata sanremese di Domenica In Se solo qualche mese fa le sorelle Parodi a Domenica In si divertivano a cantare la sigla dal titolo “INseparabili”, ora appaiono invece sempre più separate. Si, perchè non solo lo spazio di Benedetta nel programma Domenicale pomeridiano della prima rete è stato ridotto ad una breve rubrica culinaria, ma addirittura nell’appuntamento speciale di domani, in ...

Domenica In - Benedetta e Cristina Parodi lasciano?/ Arriva Antonella Clerici : le indiscrezioni di “Chi” : Elisa Isoardi potrebbe essere l'unica a godere dalla chiusura di Domenica In e dal "licenziamento" di Cristina e Benedetta Parodi? Ecco le ultime novità in merito(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:20:00 GMT)

Domenica In - Benedetta e Cristina Parodi lasciano?/Valzer di conduttrici con Antonella Clerici e Elisa Isoardi : Elisa Isoardi potrebbe essere l'unica a godere dalla chiusura di Domenica In e dal "licenziamento" di Cristina e Benedetta Parodi? Ecco le ultime novità in merito(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:55:00 GMT)

MAX GIUSTI/ Il video saluto prima di entrare nello studio di Cristina e Benedetta Parodi (Domenica In) : Max GIUSTI sarà tra gli ospiti della puntata di Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Cristina e Benedetta Parodi. Il conduttore e comico parlerà del Dopofestival 2016.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 19:01:00 GMT)

Domenica In - nuova indiscrezione : "Lite dietro le quinte per Benedetta Parodi" : Non si placano le voci e le indiscrezioni su Domenica In . Non bastano i dati dello share né tantomeno le diverse possibili sostitute delle sorelle Parodi per la prossima stagione, ora emergono anche ...

Benedetta Parodi a Domenica In : ricetta delle frittelle di mele : Domenica In, 4 febbraio: le frittelle di mele di Benedetta Parodi Per questa puntata di inizio mese della trasmissione di Rai Uno Domenica In la conduttrice Benedetta Parodi, dopo essere andata a cucinare a casa della cantante e conduttrice Wilma De Angelis, che ha alle spalle anche numerose partecipazioni al Festival di Sanremo, è tornata in cucina per proporre una ricetta che da piccola le preparava spesso sua nonna, ideale per il Carnevale, ...

Domenica IN - MARA VENIER CONDUTTRICE?/ Cristina e Benedetta Parodi via : ancora in lizza con Antonella Clerici : DOMENICA In, MARA VENIER CONDUTTRICE? L'ultima indiscrezione dopo il nome di Antonella Clerici al posto delle sorelle Parodi per tentare di risollevera gli ascolti.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:28:00 GMT)

Antonella Clerici a Domenica In?/ Flop di Cristina e Benedetta Parodi : la conduttrice pensa a Sanremo Young : Antonella Clerici potrebbe condurre Domenica In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione Flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:05:00 GMT)

ANTONELLA CLERICI A Domenica IN?/ Flop di Cristina e Benedetta Parodi : addio a La prova del cuoco di venerdì : ANTONELLA CLERICI potrebbe condurre DOMENICA In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione Flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:47:00 GMT)

ANTONELLA CLERICI A Domenica IN?/ Solo lei può salvare gli ascolti dopo il flop di Benedetta e Cristina Parodi : ANTONELLA CLERICI potrebbe condurre DOMENICA In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:03:00 GMT)

Benedetta Parodi lascia lo studio di Domenica In/ Doveva prendere il treno per Milano? : Benedetta Parodi lascia lo studio di Domenica In: è crisi con la sorella Cristina? Sui social voci di una lite avvenuta dietro le quinte del programma di Rai 1. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:21:00 GMT)

Benedetta Parodi lascia lo studio di Domenica In/ L'ironia sui social network : Benedetta Parodi lascia lo studio di Domenica In: maretta con la sorella Cristina? Sui social voci di una lite avvenuta dietro le quinte del programma di RaiUno.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:06:00 GMT)