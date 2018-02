Dimagrire | i succhi 100% frutta possono essere un alleato? Arriva la smentita | ecco cosa

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Idisi sa, non sono alleati della linea. Tuttavia di solito l’eccezione salutista era riservata a quelli. Eccezioneda una ricerca: consumare abitualmenteanchefa ingrassare. Meglio optare per il consumo diintera che invece non è legato ad aumento di peso e nel lungo termine favorisce piccoli dimagrimenti. Lo studio, condotto da Brandon Auerbach, del Virginia Mason Medical Center, è stato pubblicato sulla rivista Preventive Medicine che ha coinvolto oltre 49 mila donne. In America – si legge nell’articolo – “gli adulti prendono qualcome mezzo chilo in più ogni anno che passa, è quindi una priorità per la salute pubblica determinare quali cibi e bevande contribuiscono di più a questo graduale aumento di peso”. Gli esperti hanno studiato le abitudini alimentari delle partecipanti con ...