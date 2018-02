Denis Verdini presidente del ramo editoria di Tosinvest

Elezioni - la soffiata di Denis Verdini : 'Dopo il voto? Si torna al patto del Nazareno' : E a quanti vedono in Berlusconi e nel centrodestra i vincitori annunciati ricorda che in politica nulla è scontato: 'Il risultato elettorale, per esempio. Sembra che ci siano già i vincitori, Ma io ...

Denis Verdini : tutti gli errori di Matteo Renzi : E non tanto per una questione 'di immagine, ma per una ragione squisitamente politica:per dare un segno netto di discontinuità, dopo le dimissioni del leader da palazzo Chigi'.