Cristina e Benedetta Parodi Domenica in | ascolti record da Sanremo | Barbara D' Urso

Cristina E BENEDETTA PARODI/ Domenica in - ascolti record da Sanremo : la gioia delle conduttrici sui social : La puntata di Domenica In dedicata aa Festival di Sanremo, in diretta dal Teatro Ariston, è stata condotta solo da CRISTINA PARODI. Dov'era la sorella BENEDETTA?(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:10:00 GMT)

Domenica IN - Benedetta assente : l'umiliazione finale in diretta di Cristina Video : Colpo di scena nella nuova puntata di #Domenica In, come anticipato, #Benedetta Parodi non è presente in questo inizio di puntata. A condurre lo speciale Domenica In Sanremo 2018 dal Teatro Ariston è infatti la sola Cristina Parodi. Domenica IN, ennesimo litigio tra Benedetta e Cristina Parodi? L'assenza di Benedetta dal contenitore Domenicale della Rai ha stupito tutti ed ha subito creato un tram tram di commenti sui principali social network. ...

Domenica In : Benedetta Parodi non va all’Ariston con Cristina : Benedetta Parodi non partecipa alla puntata sanremese di Domenica In Se solo qualche mese fa le sorelle Parodi a Domenica In si divertivano a cantare la sigla dal titolo “INseparabili”, ora appaiono invece sempre più separate. Si, perchè non solo lo spazio di Benedetta nel programma Domenicale pomeridiano della prima rete è stato ridotto ad una breve rubrica culinaria, ma addirittura nell’appuntamento speciale di domani, in ...

Domenica In - Benedetta e Cristina Parodi lasciano?/ Arriva Antonella Clerici : le indiscrezioni di “Chi” : Elisa Isoardi potrebbe essere l'unica a godere dalla chiusura di Domenica In e dal "licenziamento" di Cristina e Benedetta Parodi? Ecco le ultime novità in merito(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:20:00 GMT)

MAX GIUSTI/ Il video saluto prima di entrare nello studio di Cristina e Benedetta Parodi (Domenica In) : Max GIUSTI sarà tra gli ospiti della puntata di Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Cristina e Benedetta Parodi. Il conduttore e comico parlerà del Dopofestival 2016.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 19:01:00 GMT)

Antonella Clerici a Domenica In?/ Flop di Cristina e Benedetta Parodi : la conduttrice pensa a Sanremo Young : Antonella Clerici potrebbe condurre Domenica In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione Flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:05:00 GMT)

