Così a scuola s impara anche in un laboratorio di robotica : La scienza a scuola Raccontate le vostre esperienze a rlab@repubblica.it RLab racconterà dunque la sfida di chi ogni giorno si impegna per portare, tra i banchi e fuori dalle aule, una didattica che ...

Orario flessibile - supporto psicologico e doposcuola : Così le aziende aiutano i genitori : Ogni anno il sito Glassdoor pubblica la classifica annuale Best Places to Work basata sui criteri di opportunità di carriera, compensi e benefici, cultura e valori, alta dirigenza ed equilibrio carriera/vita privata. In un panorama lavorativo sempre più competitivo, i datori di lavoro più ambìti sarebbero alla ricerca di nuovi modi per supportare le esigenze del personale, riconoscendo il fatto che offrire aiuto e supporto alle famiglie nel ...

Caramelle farcite di spilli - Così un mitomane terrorizza una scuola Video : La cronaca di questi giorni è un elenco incessante di abusi e follie: professori che molestano allieve, a Bari un bidello di una media che ha costretto alunne minorenni a rapporti sessuali con lui, ...

Caramelle farcite di spilli - Così un mitomane terrorizza una scuola : Si fa chiamare Erostrato, nome di un celebre criminale dell'antichità. Ama beffarsi di forze dell'ordine e magistratura a botte di citazioni classiche e riferimenti dotti, il pericoloso mitomane responsabile di un gesto folle che ha seminato il panico e sta tenendo sotto scacco la comunità di Cesiomaggiore in provincia di Belluno. Ha lanciato un sacchetto di Caramelle gommose farcite di spilli nel cortile di una scuola materna. In una lettera ...

"Il nostro Istituto aperto fino alle 22 - solo Così contrastiamo le baby gang". Intervista al preside di una "scuola di frontiera" a Napoli : "Dieci minuti prima della sua telefonata è venuta da me una mamma in lacrime. La figlia, che sta per compiere sedici anni e frequenta questo Istituto, non voleva più venire a scuola. La ragazzina era con lei, mi ha detto che si era stancata, che aveva deciso di fare altro". Paolo Pisciotta si ferma un attimo. Sospira. Di storie così, da quando - quello in corso è il quarto anno - è preside dell'Istituto ...

Così cambieremo in meglio la scuola italiana : Di seguito l'intervista concessa da Luigi Di Maio al sito tecnicadellascuola.it Altro che tagli alla scuola: per il Movimento 5 Stelle l’istruzione pubblica è una priorità e se andremo al Governo, dopo il voto politico del 4 marzo prossimo, ve ne accorgerete. Lo ha detto alla “Tecnica della scuola” Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, confermando l’intenzione di smantellare la riforma dell’istruzione approvata nel 2015 dall’esecutivo ...

Scuola - lettera Fedeli con clamoroso errore nel congiuntivo : il Miur si giustifica Così : Il portale ‘Huffington Post‘ ha pubblicato un articolo attraverso il quale si mette in evidenza un clamoroso errore grammaticale commesso dalla ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, in occasione di una lettera scritta al noto quotidiano ‘Il Corriere della Sera‘. Nella lettera, infatti, si legge: “Un’ultima considerazione a proposito di costante aggiornamento, sarebbe opportuno che lo studio della Storia non ...

Stop agli smartphone a scuola in Francia - Così da ridurne la dipendenza : Dal prossimo anno scolastico nelle scuole elementari e medie francesi sarà assolutamente vietato agli studenti l'utilizzo di telefoni cellulari L'articolo Stop agli smartphone a scuola in Francia, così da ridurne la dipendenza è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.