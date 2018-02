Contro la solitudine in Italia 60 milioni di animali da compagnia

MINISTERO Contro LA SOLITUDINE IN UK/ Theresa May Contro le vittime della vita moderna : è la risposta giusta? : Il capo del governo inglese riprendendo l'idea della deputata Jo Cox uccisa da un terrorista ha istituito il MINISTERO per la SOLITUDINE, per combattere la situaizone di milioni di inglesi(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:15:00 GMT)