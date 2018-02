Contratti statali Firmato rinnovo Scuola | ribellione Usb | “sciopero il 23 febbraio”

Contratti STATALI/ Madia - “ok rinnovo Vigili del Fuoco” : Corte dei Conti dà via libera agli aumenti : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 9 febbraio 2018: Ministro Madia, "ok a rinnovo per Vigili del Fuoco". Corte dei Conti dà il via libera agli aumenti stipendiali, e sulla Scuola...(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 04:18:00 GMT)

Contratti STATALI/ Rinnovo scuola - vertice sindacati-Aran : Usb - temiamo fretta del Governo” (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 8 febbraio 2018: Rinnovo Pa, oggi nuovo vertice in Aran con i sindacati per gli aumenti stipendi scuola. Novità su dirigenti pubblici(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Contratti STATALI/ Snals - “proposte Aran irricevibili : se non cambiano - niente rinnovo” (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 7 febbraio 2018: rinnovo Pa, il ministro Madia conferma "le risorse ci sono per tutti gli aumenti stipendiali". Novità su dirigenti pubblici(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:55:00 GMT)

Contratti statali/ Rinnovo Pa - Madia : “le risorse ci sono per tutti gli aumenti stipendi” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 7 febbraio 2018: Rinnovo Pa, il ministro Madia conferma "le risorse ci sono per tutti gli aumenti stipendiali". Novità su dirigenti pubblici(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 02:12:00 GMT)

Ultime Contratti statali 2018 : novità arretrati da € 370 a 712 - quando e per chi Video : In arrivo novita' sul rinnovo dei contratti degli #statali per quanto riguarda gli aumenti degli stipendi legati all'indennizzo per il blocco delle trattative del 2016 e del 2017. Infatti, a febbraio arrivera' un cedolino speciale per i circa 250 mila statali per i quali si è conclusa la trattativa per il rinnovo del #contratto ed è stato firmato l'accordo. Secondo quanto scrive La Gazzetta del Mezzogiorno di oggi, 5 febbraio 2018, gli arretrati ...

Contratti statali/ Docenti Scuola vs Governo : “la farsa del rinnovo Pa” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 5 febbraio 2018: Docenti Scuola in rivolta contro il Governo, "la farsa del rinnovo Pa e la mancanza di fiducia". Tutte le ultime novità(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 01:45:00 GMT)

Ultime Contratti statali 2018 - scuola : novità oggi 2 febbraio sanzioni a docenti Video : Novita' sul rinnovo dei contratti #statali e, nel particolare, della #scuola arrivano dalla bozza di #contratto che è stata proposta dall'Aran ai sindacati nei giorni scorsi. Nel dettaglio, oltre alle questioni economiche degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale scuola, il documento contiene novita' sui procedimenti disciplinari. Ai dirigenti scolastici, informa il sindacato Gilda Insegnanti, verrebbe dato il potere di sospendere ...

Contratti 2018 e riforma Pa : procedimenti disciplinari statali e novità scuola Video : Novita' sui procedimenti disciplinari arrivano dalla riforma della Pubblica amministrazione del ministro Marianna Madia e dall'atteso rinnovo dei Contratti #statali 2018, in particolar modo per quello dei docenti e del personale della #scuola. I procedimenti disciplinari dopo la riforma della Madia rappresentano uno dei capitoli principali dei nuovi Contratti degli statali: l'interpretazione delle nuove norme e le possibili novita' per la scuola ...

Contratti statali/ Rinnovo Scuola e Polizia : richieste e forti critiche al Governo (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie e Rinnovo Pa: Scuola e Forze di Polizia, richieste e forti critiche al Governo su orari e aumenti stipendi. Novità e scontro Pa-sindacati(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 01:29:00 GMT)

Ultime Contratti statali 2018 - scuola : novità stipendi - bonus merito e sanzioni Video : Dopo il rinnovo dei contratti #statali dei ministeriali e delle forze armate e di polizia, le attenzioni all'Aran si concentrano sul rinnovo del #contratto scuola 2018 dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata, ma anche dei dipendenti dell'Universita' e della Ricerca. Il calendario iniziale della firma del contratto, che prevedeva l'accordo entro la meta' di gennaio 2018 o, comunque, in tempi brevi, è definitivamente ...

Contratti STATALI/ Scuola - critiche e proposte al Governo per il rinnovo (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie sul rinnovo Scuola e aumenti stipendi Pa: critiche e proposte al Governo, "utilizzare le risorse bonus docenti". Settimana decisiva?(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 01:27:00 GMT)

Contratti statali/ Gilda su rinnovo scuola : “non barattiamo aumento ore di lavoro con stipendi più alti” : Contratti statali, ultime notizie di oggi 29 gennaio: rinnovo Pa, la critica di Vigili Fuoco e scuola, a quando i loro aumenti degli stipendi 2018? Le novità, caos al comune di Milano(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 16:45:00 GMT)

Contratti STATALI/ Rinnovo Scuola : i tre ostacoli agli aumenti stipendiali (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 29 gennaio: Rinnovo Pa, la critica di Vigili Fuoco e Scuola, a quando i loro aumenti degli stipendi 2018? Le novità, caos al comune di Milano(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Contratti statali/ Rinnovo Pa - la critica di Scuola e Vigili Fuoco : a quando i loro aumenti? (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 29 gennaio: Rinnovo Pa, la critica di Vigili Fuoco e Scuola, a quando i loro aumenti degli stipendi 2018? Le novità, caos al comune di Milano(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 01:04:00 GMT)