Claudio Baglioni dona 700mila euro ai terremotati di Norcia

Vincenzo - sosia di Claudio Baglioni/ Barbara D'Urso lo invita anche a Pomeriggio 5 : lo scherzo al pubblico : Vincenzo, sosia di Claudio Baglioni: lo sfogo del poliziotto che appare la "fotocopia" del celebre cantante reduce dalle 68esima edizione del Festival di Saremo, lo sfogo a Domenica Live.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 18:12:00 GMT)

Pierfrancesco Favino fa un ringraziamento speciale a Claudio Baglioni : Claudio Baglioni: Pierfrancesco Favino grato dopo Sanremo 2018 Si è conclusa sabato scorso la 68esima edizione del Festival di Sanremo con la proclamazione di Ermal Meta e Fabrizio Moro come vincitori con la canzone ‘Non mi avete fatto niente’. Pierfrancesco Favino è stato una vera e propria scoperta di questo Sanremo. Un’artista versatile, a 360 gradi, che è riuscito a passare con estrema facilità dal canto al ballo, fino alla ...

Pierfrancesco Favino a Claudio Baglioni : "Grazie Claudio - uomo gentile - garbato - generoso. È stato un onore essere sul palco con te" : Chiuso il sipario della 68ª edizione del Festival di Sanremo è tempo di bilanci e ringraziamenti. Pierfrancesco Favino, rivelazione di questa edizione del festival, attraverso un post su Instagram ringrazia Claudio Baglioni definendolo "grande uomo di Musica, gentile garbato e generoso".Dopo le parole spese su Michelle, in cui l'attore la definisce ironica, simpatica e professionale una "colonna" che lo ha accompagnato durante la ...

“Questo è il mio regalo all’Italia”. Baglioni e quel gesto inaspettato quanto meraviglioso : una di quelle storie che scalda il cuore. “Bravo Claudio - sei un orgoglio!” : Lo aveva promessa Claudio Baglioni e alla fine l’ha fatto! Lo aveva promesso e lo ha fatto. Claudio Baglioni ha donato una buona parte del guadagno ottenuto con il concerto avvenuto dicembre scorso in Vaticano ai cittadini di #Norcia colpiti dal terremoto lo scorso ottobre. Inoltre il cantante e Direttore artistico di Sanremo 2018 ha consegnato ai bambini di Norcia ben 7 mila euro raccolti dai piccoli abitanti del Bangui, nella ...

“Sì - voglio donarli!”. Baglioni e quel gesto inaspettato quanto meraviglioso. Una di quelle storie che scalda il cuore dell’Italia intera. “Bravo Claudio - sei un orgoglio!” : Lo aveva promessa Claudio Baglioni e alla fine l’ha fatto! Lo aveva promesso e lo ha fatto. Claudio Baglioni ha donato una buona parte del guadagno ottenuto con il concerto avvenuto dicembre scorso in Vaticano ai cittadini di #Norcia colpiti dal terremoto lo scorso ottobre. Inoltre il cantante e Direttore artistico di Sanremo 2018 ha consegnato ai bambini di Norcia ben 7 mila euro raccolti dai piccoli abitanti del Bangui, nella ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni confermato?/ "Ci penserò con calma" e parte il toto-nomi per i nuovi conduttori : Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni confermato alla direzione artistica e alla conduzione? Il cantante verso il sì, intranto parte il toto-nomi.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni-bis o altri conduttori : ecco tutte le ipotesi : Festival di Sanremo 2019, quali saranno i conduttori? Ci sarà il bis di Claudio Baglioni o si punterà su altri volti? ecco tutte le ipotesi. Claudio Baglioni farà il bis a Sanremo 2019? Claudio Baglioni non ha chiuso la porta all’ipotesi di un bis come direttore artistico. Durante la conferenza stampa finale ha detto: “Penserò […] L'articolo Sanremo 2019, Claudio Baglioni-bis o altri conduttori: ecco tutte le ipotesi proviene ...

Claudio Baglioni/ Video - l'intervista esclusiva : non sono ossessionato dal web e dai social : Claudio Baglioni saluta Sanremo forte di una vittoria in fatto di ascolti senza precedenti: che siano state le sue canzoni a raggiungere questo obbiettivo? Ecco cosa dice(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 07:31:00 GMT)

Sanremo 2018 : chi l'ha vinto? Claudio Baglioni. I conti in tasca al direttore artistico del Festival : Un Mondo A Forma Di Te 3. Stai su 4. Sono io 5. Mai più come te 6. Tutto in un abbraccio 7. Tienimi con te 8. Tutti qui 9. Niente più 10. Dieci dita 11. Con voi 12. In un'altra vita 13. Una storia ...

Sanremo - Claudio Baglioni : 'Un bis? Ci penserò a candele spente' : Il Festival di Sanremo si è ormai concluso e già si pensa al prossimo anno e a chi potrà condurlo. Claudio Baglioni alla domanda se vorrebbe o meno fare un bis risponde che si prepara a 'spegnere le ...

Sanremo 2018 : bilancio e «best of» del Festival di Claudio Baglioni - Favino e Hunziker : Poteva essere un flop, e invece è stato un successo. Straordinario. È stato il Festival di Sanremo che non ti aspetti, quello di Claudio Baglioni. Un Festival che per la Rai doveva essere solo di transizione, tra un tris dei record di Carlo Conti e un altro fuoriclasse della televisione. E invece poi, zitto zitto – anzi, per meglio dire, “cantando, cantando”- il musicista romano è riuscito a conquistare tutti con il suo show. Semplice, elegante ...

Claudio Baglioni : “Tornare al Festival? Vedremo - è difficile ma per ora non posso dire di no” : Claudio Baglioni: “Tornare al Festival? Vedremo, è difficile ma per ora non posso dire di no” Il direttore artistico apre a un possibile bis. “E’ difficile, avevo già detto no per quest’anno. Anche se poi mi sono rimangiato tutto…” Continua a leggere L'articolo Claudio Baglioni: “Tornare al Festival? Vedremo, è difficile ma per ora non posso dire di no” sembra essere il primo su NewsGo.

SANREMO 2018 - META E MORO HANNO VINTO LA FINALE/ Video : da favoriti a quasi squalificati - e Claudio Baglioni.. : Alla fine, dopo essere stati accusati di aver usato una parte di una canzone già edita, ma non di plagio, HANNO VINTO proprio loro, Ermal METAl e Fabrizio MORO.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:37:00 GMT)

Vincenzo - sosia di Claudio Baglioni / Dopo Sanremo : “La mia vita è un inferno” - lo sfogo in TV (Domenica Live) : Vincenzo, sosia di Claudio Baglioni: lo sfogo del poliziotto che appare la "fotocopia" del celebre cantante reduce dalle 68esima edizione del Festival di Saremo, lo sfogo a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:19:00 GMT)