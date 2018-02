City | Guardiola si nasconde | L' obiettivo è giungere almeno ai quarti

Il Manchester City e poi… il Napoli : i Sarri Boys incantano - alle spalle solo della squadra di Guardiola (forse) : Il Napoli continua ad incantare nel campionato di Serie A, nella gara di ieri gara fantastica contro la Lazio (una big del torneo) e risultato di 4-1 che non ha lasciato repliche. Gli azzurri giocano un calcio straordinario, i numeri parlano chiaro, il Napoli meglio di Barcellona, Juventus e Real Madrid e secondo solo al Manchester City. Infatti il pareggio di oggi del Barcellona contro il Getafe ha permesso al Napoli di balzare al secondo posto ...

Manchester City - la rivincita di Pep Guardiola : La superiorità di Pep Guardiola sta diventando un problema. Riassunto delle puntate precedenti: dopo i trionfi alla guida del Barcellona (3 campionati, 2 Champions e coppette varie) e i successi sulla panchina del Bayern (3 campionati più varia chincaglieria), il tecnico di Santpedor non è andato granché bene nella prima stagione al Manchester City, chiudendo la Premier al terzo posto e non portando a casa nient’altro. Molto amato dai suoi ...

Premier League - il Burnley ferma il City ma è un pareggio che non fa male per Guardiola - ok lo United : Si è disputato il primo match nella giornata di oggi valido per la Premier League e non sono mancate le sorprese. Il Manchester City pensa di poter scappare definitivamente verso la vittoria del titolo ma alla fine deve accontentarsi del pareggio nella gara in trasferta contro il Burnley. La squadra di Guardiola passa in vantaggio dopo appena 22 minuti con Danilo, nei minuti finali ed esattamente all’82’ la beffa di Gudmundsson, ...

Coppa di Lega inglese : il City di Guardiola prima finalista : Non c'è spazio per le favole a Bristol. Il Manchester City impone la propria legge anche sul terreno dei quinti della Championship e, grazie alla vittoria per 3-2, prenota il viaggio a Wembley per la ...

Carabao Cup - Bristol City-Manchester City 2-3 : Guardiola vola in finale : Bristol (Inghilterra) - Il Manchester City di Pep Guardiola è la prima finalista di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. I Citizens - dopo aver vinto 2-1 all'andata contro il Bristol City, ...

Guardiola vince con lo straniero - è il City la squadra più estera : ROMA - Il prodotto estero, spesso ad alto costo, per vincere la Premier League e sfidare le grandi d'Europa per la Champions League. Il Manchester City di Pep Guardiola è il club tra i top cinque ...

Calciomercato - Manchester City; Guardiola : ”Non compreremo un attaccante” : Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, al termine dell’incontro con il Newcastle, conferma di non aver bisogno di un attaccante nella sessione di mercato invernale. Il Manchester City torna alla vittoria dopo la prima sconfitta stagionale di Anfield con il Liverpool e supera il Newcastle per 3-1, grazie ad una splendida doppietta di Sergio Aguero. Al termine dell’incontro l’allenatore dei Citizens, Pep Guardiola, ...

Premier - Liverpool-Manchester City 4-3 : Klopp e Salah fermano la corsa di Guardiola : Il Liverpool mette fine alla corsa da imbattuto del Manchester City di Guardiola: ad Anfield finisce 4-3, con due gol negli ultimi minuti degli uomini di Pep, travolti a inizio ripresa dalle folate ...

Liverpool e Manchester City regalano spettacolo : si ferma la squadra di Guardiola - impresa dei Reds [FOTO] : Il Manchester City interrompe la serie clamorosa di risultati utili consecutivi e deve fare i conti con una pesante sconfitta sul campo del Liverpool, il punteggio di 4-3 rispecchia pienamente lo spettacolo che c’è stato in campo. I Reds passano in vantaggio dopo appena 9 minuti, il marcatore è Oxlade-Chamberlain, reazione da parte della squadra di Guardiola con Sane che impatta al 40'. Nella ripresa il Liverpool si scatena e trova per ...

Manchester City - Guardiola : 'Amo guardare il Napoli' : ROMA - Nuovi complimenti al Napoli da parte del tecnico del Manchester City Pep Guardiola . Lo spagnolo ha parlato della squadra di Sarri in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il ...

Mourinho vuole soffiare Alexis Sanchez al City di Guardiola : Anche Josè Mourinho si inserisce nella corsa ad Alexis Sanchez, il cileno dell'Arsenal in scadenza di contratto a giugno. Sull'attaccante c'è da tempo il City che, si dice, abbia già un accordo col ...

Manchester City - alla scoperta di Guardiola : l'importanza del suo primo anno nel Barcellona B : Alle radici di Pep Guardiola. Quest'anno lo spagnolo è già su tutti i libri di statistica del calcio dopo essere arrivato appena oltre la metà della stagione. Il suo Manchester City è uno ...

Il Manchester City punta al “Quadruple” : Guardiola sa come si fa - ma mette in allerta il club : Sono i trofei che definiscono una squadra. Pep Guardiola, dopo una prima stagione di apprendistato chiusa senza titoli, vede il suo Manchester City crescere e dominare Oltre Manica ma ora e’ arrivato il momento di raccogliere, a partire dalla Coppa di Lega, con Aguero e compagni attesi domani dalla semifinale d’andata contro il Bristol. “Vincere aiuta a vincere ancora di piu’ – sottolinea il tecnico catalano – ...