Cina | boom di prestiti in yuan a gennaio

Mitsubishi Motor alza la posta sugli utili grazie al boom di vendite in Cina : Teleborsa, - Mitsubishi Motors più ottimista grazie alle robuste vendite in Cina e alla ripresa del mercato nipponico. Il colosso giapponese delle auto ha alzato le stime sugli utili dell'intero ...

Mitsubishi Motor alza la posta sugli utili grazie al boom di vendite in Cina : Mitsubishi Motors più ottimista grazie alle robuste vendite in Cina e alla ripresa del mercato nipponico. Il colosso giapponese delle auto ha alzato le stime sugli utili dell'intero esercizio che ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : boom di Forza Italia - si avviCina al PD Video : Ad un mese e mezzo circa dalle elezioni politiche, si accende la sfida tra i partiti Italiani. I recenti #sondaggi politici, che vanno ad evidenziare le intenzioni di voto dei cittadini [Video], mostrano uno scenario impensabile fino a poco tempo fa. #Forza Italia è cresciuto notevolmente ed ora va ad insidiare il secondo posto, attualmente detenuto dal Partito Democratico. Resta sempre davanti a tutti il Movimento 5 Stelle, che può vantare un ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : boom di Forza Italia - si avviCina al PD : Ad un mese e mezzo circa dalle elezioni politiche, si accende la sfida tra i partiti Italiani. I recenti sondaggi politici, che vanno ad evidenziare le intenzioni di voto dei cittadini, mostrano uno scenario impensabile fino a poco tempo fa. Forza Italia è cresciuto notevolmente ed ora va ad insidiare il secondo posto, attualmente detenuto dal Partito Democratico. Resta sempre davanti a tutti il Movimento 5 Stelle, che può vantare un discreto ...

Lecce - Catania - prevendita boom : viCina quota 10.000 - i numeri dettagliati Video : Il Lecce è pronto ad affrontare il Catania nel big match del campionato di #Serie C. I giallorossi, dopo aver battuto il Matera [Video] nella gara di Coppa Italia di Serie C disputatasi ieri pomeriggio risultato finale 3-0 con reti di Dubickas, Costa Ferreira e Megelaitis, sono pronti ad una settimana che dal punto di vista dello stress emotivo di certo non avra' eguali. La diretta concorrente del Lecce, nonchè l'unica squadra contro la quale i ...

Cina - boom surplus commerciale 2017 con Usa : a 275 miliardi dollari : Nel 2017 la Cina ha assistito in termini di dollari a un rialzo delle esportazioni pari a +7,9%, a fronte di un +15,9% delle importazioni. Il surplus complessivo si è attestato a 422,5 miliardi di ...

La vittoria dei medici Boom di vacCinati : nel 2017 il 30% in più : La battaglia pro vaccini è stata tutto fuorché semplice. Ma il fronte medico può chiudere l'anno con una bella soddisfazione: la legge che obbliga i genitori a vaccinare i figli sembra funzionare, e pure bene. Tanto che, da quando è attivo il decreto Lorenzin, tre bambini non vaccinati su dieci si sono messi in regola. Pena: il rifiuto della loro iscrizione a scuola, asilo compreso.La legge «è stata uno strumento decisivo che ha ...

Coldiretti : con ok carne italiana in Cina boom export - +17% : Roma, 19 dic. (askanews) Con l'aumento record del 17% delle esportazioni agroalimentari italiane in Cina del 2017 è positiva la decisione del governo di Pechino di rimuovere dopo 16 anni il bando ...

L’export dell’Italia cresce più della Germania - boom in Cina : L’export dell’Italia cresce più di quello della Germania, con un boom nel mercato cinese. Lo scorso settembre infatti le esportazioni sono aumentate del 7,3 per cento raggiungendo i 330,7 miliardi di euro, mentre i tedeschi crescono del 6,4 per cento e la Francia del 4,1 per cento. Ad andare meglio del nostro paese è la Spagna, che cresce dell’8,2 ...