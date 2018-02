Ciclismo | Volta ao Algarve 2018 | programma | orari e tv La startlist e tutti i

Ciclismo - Volta a la Comunitat Valenciana - Fuglsang analizza : 'battere Valverde è è davvero difficile' : Jakub Fuglsang spiega la prestazione e il piano realizzato durante la seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana vinta da Alejandro Valverde MaxPPP L'Astana ha cercato in ogni modo di vincere ...

Ciclismo - anteprima Volta a la Comunitat Valenciana 2018 : tappe e orari tv Video : Il calendario delle corse ciclistiche [Video]2018 prosegue in questa fase iniziale della stagione e mercoledì 31 gennaio sbarca in #Spagna per la prima corsa a tappe europea dell’annata: la Volta a la Comunitat Valenciana circuito Uci Europe Tour classe 2.1 edizione numero 69. Nata nel 1929 come Vuelta a Levante e più volte ridenominata nel tempo, la corsa è ritornata in calendario dal 2016 dopo un intervallo di sette anni. Cinque tappe lungo i ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : prima volta nell’omnium per Letizia Paternoster : Tutto pronto nella gelida Minsk per la quinta prova della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Nel freddo bielorusso, va in scena nel week-end l’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale, che anticipa poi i Mondiali che si svolgeranno a fine febbraio in Olanda, nel velodromo di Apeldoorn. Tappa importante anche per quanto riguarda i colori italiani, con gli azzurri che vanno a caccia di altri podi. Si punta, come al solito, ...

Ciclismo : ecco l'innovazione che può cambiare il modo di svoltare in bici Video : La sicurezza nel #Ciclismo è argomento ormai dibattuto anche nelle sedi istituzionali, sempre più persone si muovono in bicicletta. Sia per passione e sport in percorsi extra urbani sia per necessita' in citta'. Per necessita' si intende proprio il muoversi in contesti metropolitani in bicicletta per risparmiare tempo, denaro e far bene all'ambiente. Nascono sempre più aziende che consentono un noleggio momentaneo della bicicletta, come start up ...

Ciclismo : un 2017 in crescita per Fabio Aru - nella prossima stagione si attende una svolta : Doveva essere l’anno della svolta, invece è stata una stagione in crescita sotto alcuni aspetti per Fabio Aru, che non è riuscito (soprattutto per alcuni eventi molto sfortunati) a fare un colpo grosso. La prima metà di annata non è stata del tutto eccezionale (per usare un eufemismo): problemi fisici già alla Tirreno-Adriatico, poi l’obiettivo puntato verso il Giro d’Italia numero 100, che partiva proprio dalla sua Sardegna. ...