Ciclismo | un serio incidente per colpa dei freni a disco

(Di lunedì 12 febbraio 2018) La stagione di Katie Compton, la ciclocrossista americana vice campionessa del mondo, è finita in modo traumatico a causa di unVIDEOche non manchera' di far discutere. Durante la tappa finale del Trofeo DVV, in Belgio, la Compton è rimasta coinvolta in una caduta che le ha procurato una ferita particolarmente seria. A causarla è stato ildi un freno. La Compton ha però stoicamente ripreso e concluso la corsa, arrivando al settimo posto e difendendo la sua leadership nella classifica generale del Trofeo DVV, una delle maggiori challenge del #ciclocross mondiale. Caduta al primo giro Reduce dall’argento ai Mondiali di ciclocross della scorsa settimana a Valkenburg, l’americana Katie Compton era impegnata in questo weekend nell’ultima tappa del Trofeo DVV. Campo di gara era il Kravatencross di Lille, in Belgio. La Compton è però incappata in unnelle ...