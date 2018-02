Ciclismo | Abu Dhabi Tour 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Ciclismo - Abu Dhabi Tour 2018 – Presentato il percorso. Quanti big : super sfida tra Fabio Aru e Tom Dumoulin - grandi velocisti : Si è svolta la presentazione dell’Abu Dhabi Tour 2018, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti che si disputerà dal 21 al 25 febbraio. Previste cinque tappe in Medio Oriente per la corsa World Tour organizzata da Adsc in collaborazione con Rcs Sport. Manifestazione attesissima perché rappresenterà il debutto stagionale di Fabio Aru con la casacca della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori se la vedrà con Tom Dumoulin, ...