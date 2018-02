Chelsea | addio a Morata a giugno?

CONTE ESONERATO?/ Il Chelsea perde 4-1 con il Watford - Carragher : a breve potrebbe dire addio : CONTE ESONERATO? Il tecnico italiano del Chelsea potrebbe essere appiedato dopo la disfatta di ieri contro il Watford. Il salentino ha un contratto...

CONTE ESONERATO?/ Il Chelsea perde 4-1 con il Watford : addio più vicino? : CONTE ESONERATO? Il tecnico italiano del Chelsea è stato protagonista di una clamorosa debacle. Un 4-1 esterno contro il Watford che arriva dopo il ko per 0-3 in casa col Bornemouth.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:37:00 GMT)

Napoli - addio Maurizio Sarri? Il Chelsea pronto a pagare la clausola rescissoria : E così, il primo nome sulla lista di Roman Abramovich per la panchina del Chelsea è, secondo Sport Mediaset , quello del mister del Napoli. Il magnate russo sarebbe pronto a pagare la clausola ...

Chelsea - Sarri nel mirino : addio a Conte? Pronti 8 milioni per la clausola del tecnico partenopeo : Chelsea, Sarri nel mirino: addio a Conte? Pronti 8 milioni per la clausola del tecnico partenopeo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chelsea, Sarri NEL mirino- Continuano a tener banco le indiscrezioni di mercato per quel che riguardano il futuro allenatore del Chelsea. Nonostante Conte abbia confermato le sue intenzioni di restare ancora sulla panchina dei ...

Chelsea-Conte - aria d’addio : è pronto Luis Enrique : Chelsea-Conte, aria d’addio: è pronto Luis Enrique E’ sempre più gelo in casa Chelsea, dove i rapporti tra Antonio Conte e la dirigenza sono ogni giorno più complicati a causa di un mercato che non ha mai soddisfatto il tecnico. Ora, inoltre, iniziano a non arrivare anche i risultati, visto che dopo il k.o. casalingo […] L'articolo Chelsea-Conte, aria d’addio: è pronto Luis Enrique sembra essere il primo su NewsGo.

Conte pronto a dire addio al Chelsea : Luis Enrique sarà il successore : Antonio Conte sta vivendo la crisi del suo secondo anno sulla panchina del Chelsea. Il rapporto con la dirigenza dei Blues non è idilliaco e le voci sul suo addio a fine stagione si rincorrono ormai da agosto. La squadra di Abramovich è terza in classifica, in coabitazione con il Liverpoo, a meno 3 dallo United secondo ma a meno 18 punti dal Manchester City di Pep Guardiola. In Inghilterra sono certi che Conte lascerà Stamford Bridge al termine ...

Italia - riecco Conte? Il Chelsea punta Luis Enrique e prepara l’addio all’ex ct azzurro : Italia, riecco Conte? Il Chelsea punta Luis Enrique e prepara l’addio all’ex ct azzurro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia, riecco CONTE- Come sottolineato nelle scorse ore, sarà una corsa a quattro per quel che riguarda il discorso di nuovo ct della Nazionale Italiana. Conte, Ancelotti, Ranieri e Mancini. Quest’ultimo, ora come ora, ...

Chelsea-Conte - aria d'addio : è pronto Luis Enrique : Il tecnico dei Blues si gioca la panchina nelle prossime partite, ma il suo destino pare comunque segnato: per il futuro rispunta la Nazionale...

Premier League - Conte addio al Chelsea : ... ha comunque vinto Conte ha fallito al Chelsea? Condividi Nel contratto che Conte ha firmato a inizio stagione, riporta Sky Sport, è presente una doppia penale: sia nel caso di dimissioni, sia nel ...

Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma - addio ai giallorossi : il giocatore in volo per Londra : Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: operazione chiusa, ecco i dettagli. Il terzino sinistro brasiliano pronto a volare a Londra, per giocare alle dipendenze di Antonio Conte(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:02:00 GMT)

Conte - addio dal Chelsea senza sconti : ANSA, - LONDRA, 30 GEN - Con ogni probabilità non allenerà il Chelsea la prossima stagione, ma Antonio Conte non ha alcuna intenzione di dimettersi. Secondo li tabloid Sun il tecnico italiano - ormai ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Dzeko-Chelsea - Conte glissa : “Non so nulla”. Mascherano-Barcellona - è addio; Zarate-Fiorentina ritorno di fiamma? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di martedì 23 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Dzeko-Chelsea - Conte glissa : “Non so nulla”. Mascherano-Barcellona - è addio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 16.54 ...

Conte prepara l’addio al Chelsea e svela : “Allegri al mio posto? E’ possibile” : “Allegri o Luis Enrique al mio posto? Tutto e’ possibile“. Antonio Conte mette per la prima volta in dubbio il suo futuro al Chelsea. “Ho ancora un anno di contratto ma, come sapete, nel calcio tutto e’ possibile – le sue parole in conferenza stampa a fronte delle voci sui candidati alla panchina dei Blues nella prossima stagione – Il calcio e’ questo, il nostro lavoro e’ molto difficile, ...